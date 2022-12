Sally Field verschüttet den schlimmsten Küsser auf dem Bildschirm, den langjährigen Freund Burt Reynolds: „Viel Sabbern“

Die zweimalige Oscar-Preisträgerin Sally Field enthüllte, dass ihr unbeliebtester Küsser auf der Leinwand während ihrer illustren Schauspielkarriere kein anderer als das amerikanische Sexsymbol Burt Reynolds war.

Während eines Auftritts in Bravos „Watch What Happens Live With Andy Cohen“ am Donnerstag teilte Field einige der guten und schlechten Seiten der Hollywood-Kussszene mit, einschließlich der Nennung ihrer Lieblings- und unbeliebtesten Küsser auf der Leinwand.

Field („Flying Nun“, „Norma Rae“) sagte, dass es ihr langjähriger Freund Reynolds sei, den sie am wenigsten mag.

„Soll ich wirklich Namen nennen? Das wird ein Schock, also haltet durch, Leute“, sagte sie vor der Enthüllung. „Es ist Burt Reynolds.“

BURT REYNOLDS, LEGENDÄRER SCHAUSPIELER AUS „SMOKEY AND THE BANDIT“, MIT 82 gestorben

Die Antwort löste bei den Zuschauern ein sofortiges Keuchen und ein „Wirklich?“ vom Gastgeber.

Auch Gaststar Idina Menzel („Frozen“, „Enchanted“) brach schnell in Gelächter aus.

Reynolds und Field spielten 1977 zusammen die Hauptrollen in „Smokey And The Bandit“, einer Road-Action-Komödie, in der der Bandit (Reynolds) die zukünftige Braut Carrie (Field) per Anhalter abholt. In dem Film entfachen die beiden eine Romanze und teilen mehrere Kussszenen auf dem Bildschirm.

„Warst du damals nicht zusammen?“ fragte Cohen und verwies auf ihre vierjährige Beziehung zwischen 1976 und 1980.

„Es war einfach nicht etwas, was er sehr gut gemacht hat“, fuhr Field fort.

„Ist das nicht etwas“, fügte Cohen hinzu und nickte mit dem Kopf.

Nach einer kurzen Pause sagte Field, sie könne Einzelheiten liefern, wischte ihren eigenen Vorschlag jedoch ab und sagte: „Sie wollen es wahrscheinlich nicht hören.“

„Das tue ich irgendwie“, warf der Gastgeber ein. „Die Zunge? Die Zunge?“ er hat gefragt.

SALLY FIELD REAGIERT AUF BURT REYNOLDS’ TOD: „ER WIRD IN MEINER GESCHICHTE UND IN MEINEM HERZEN SEIN, SOLANGE ICH LEBE“

Field fasste das Problem bescheiden als zu viel Sabber zusammen.

„Nein, wir sind nicht vollständig beteiligt [with the kiss]es war nur eine Menge Sabbern“, sagte sie.

KLICKEN SIE HIER, UM SICH FÜR DEN UNTERHALTUNGS-NEWSLETTER ZU ABONNIEREN

„Wow, in Ordnung“, sagte Cohen lachend und etwas schockierend.

„Danke fürs Teilen, Sally“, fügte er hinzu. „Ich schätze es, wirklich.“

Früher in der Show am Donnerstag sagte Field, ihr Lieblingskuss auf dem Bildschirm sei mit James Garner in der Rom-Com „Murphy’s Romance“ von 1985 gewesen.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Während Reynolds und Field vier Jahre zusammen waren, heirateten sie nie. Die Beziehung entstand zwischen Fields Ehen mit Steven Craig (1968 bis 1973) und später mit Alan Greisman (1984 bis 1994).

Vor Reynolds Tod im Jahr 2018 sagte er, Field sei immer noch die Liebe seines Lebens.

„Meine Jahre mit Burt gehen mir nie aus dem Kopf. Er wird in meiner Geschichte und meinem Herzen sein, solange ich lebe“, sagte Field damals.

Er war 82.