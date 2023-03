Salford Red Devils behalen derde overwinning van Super League-seizoen, waardoor een zenuwslopende ontmoeting met Wakefield Trinity 14-13 aan de onderkant van de tafel komt; Marc Sneyd schopt de beslissende drop-goal in de vierde minuut van de golden-point verlenging

Hoogtepunten van de Super League-wedstrijd tussen Salford en Wakefield

Marc Sneyd schopte een drop-goal in de vierde minuut van de golden-point extra tijd toen Salford Wakefield veroordeelde tot een vijfde Super League-nederlaag van het seizoen.

De halfverdediger van de Rode Duivels hield het hoofd koel na een hectische finish in het AJ Bell Stadium, waar drop-goals van Sneyd en Wakefield Mason Lino’s de wedstrijd in verlenging hadden gestuurd.

Maar het waren de mannen van Paul Rowley die uiteindelijk wonnen met 14-13 winnaars, waardoor Wakefield nog steeds onderaan de Super League-tafel stond als het enige team dat na vijf ronden zonder overwinning vertrok.

Salford kwam vol vertrouwen in de wedstrijd na een 60-14 hamerslag van Hull FC afgelopen weekend, terwijl Wakefield er niet in was geslaagd om een ​​punt te scoren in elk van hun laatste drie wedstrijden.

Danny Addy werd op de bank genoemd voor zijn eerste optreden in acht maanden voor de gastheren nadat hij aan de kant was gezet met een achillespeesblessure, maar Tim Lafai was afwezig na een late fitheidstest, wat een zeldzame start betekende voor Matty Costello.

Wakefield verwelkomde Harry Bowes terug op hun 17e en Sam Hewitt – een recente ondertekening op huurbasis van Huddersfield – werd op de bank genoemd.

Marc Sneyd wordt lastiggevallen door zijn Salford Red Devils-teamgenoten na het trappen van de winnende drop-goal tegen Wakefield Trinity

Ondanks Trinity’s puntloze start van het seizoen stonden ze een groot deel van de eerste helft aan de leiding, ook al had Salford het meeste balbezit.

Salford had de leiding genomen in de vierde minuut toen Brodie Croft en Ryan Brierley aan de linkerkant combineerden om Costello door te sturen voor een poging die Sneyd bekeerde. Maar de scores waren gelijk in de 12e minuut toen Wakefield eindelijk een einde maakte aan hun lange wachten op een poging.

De thuisploeg had een drop-out tegen gekregen na een riskante pass van Rhys Williams op zijn eigen tryline en de bezoekers vielen de linkerrand aan met Lino en Liam Kay die een link maakten lang voordat de pass van Jorge Taufua Corey Hall overstuurde voor een try die Lino bekeerde.

Wakefield nam vervolgens de leiding in de 24e minuut toen Lino’s trap naar de hoek werd gemorst door Williams en Reece Lyne de bal kon verzamelen en scoren. Lino miste de conversie maar Wakefield leidde met 10-6.

Salford had meer van het spel toen de rust naderde en drie minuten voor rust koos Sneyd ervoor om het relatief eenvoudige schot op doel niet te nemen en even later kreeg hij gelijk toen Chris Atkin een gat zag vanaf de dummy-helft en doorschoot vanaf vijf. meter te scoren. Sneyd bekeerde zich en bezorgde Salford net voor rust een voorsprong van 12-10.

Het was een stroperige start van de tweede helft waarin beide partijen moeite hadden om een ​​duidelijke scoringskans te creëren door ongedwongen fouten.

De gastheren hadden een grote kans op het uur toen een beweging vanuit de scrum bijna eindigde met Williams die in de hoek scoorde, maar hij kon de bal niet aan de grond krijgen onder druk van een wanhopige klauterende verdediging.

De eerste punten van de tweede helft kwamen met nog 11 minuten te gaan als een late treffer van Shane Wright op Lino nadat een hoge trap werd bestraft en Lino het doel schopte om de stand op 12-12 te brengen.

Met nog vijf minuten te gaan, schoof Salford weer naar voren toen Sneyd een drop-goal overstuurde, alleen voor Lino om vanaf de herstart te antwoorden met een van zijn eigen doelpunten om de stand op 13-13 te brengen.

Lino stuurde nog een drop-goal naast met nog drie minuten te gaan en Sneyd deed hetzelfde in de volgende set toen een tweede helft die had gestotterd plotseling tot leven kwam.

Weer een andere Lino-poging tot een éénpunter vervaagde naast met nog een minuut te gaan en Sneyd werd een nieuwe poging geweigerd nadat de scheidsrechter had afgeklopt, waardoor de wedstrijd in een gouden punt-verlenging terechtkwam.

Het was Salford die als eerste hun arm waagde, met Sneyd’s lange-afstandspoging die erdoorheen zeilde om zijn ploeg een derde overwinning van het seizoen te bezorgen.

Wat is het volgende?

De volgende live Super League-actie op Sky Sports ziet Huddersfield-reuzen gastheer St Helens op donderdagavond; dekking begint om 19.30 uur in Sky Sports Arena, met aftrap om 20.00 uur.

Wakefield Drievuldigheid zijn de volgende in actie op vrijdag en ontvangen Hull KR vanaf 20.00 uur terwijl ze hun eerste overwinning van het seizoen proberen veilig te stellen, terwijl Salford Rode Duivels ga op vrijdagavond tegelijkertijd naar Wigan Warriors.