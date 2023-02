Newcastle ontvangt Liverpool in St James’ Park voor weer een cruciale wedstrijd in de Premier League tussen deze twee clubs.

Newcastle neemt het op tegen Liverpool en is favoriet om de Premier League te winnen om hun plaats in de top vier te versterken

Newcastle Wedstrijdkansen

Wedstrijdkansen Beide teams Meer dan 9,5 bochten

Meer dan 9,5 bochten Beide teams Minder dan 2,5 kaarten

Minder dan 2,5 kaarten Mohammed Salah Speler heeft 1 of meer schoten op doel

Newcastle had een reeks nul, maar kreeg in achtereenvolgende 1-1 gelijkspel tegen West Ham en Bournemouth.

Aan de andere kant keerde Liverpool eindelijk terug naar manieren om te winnen na vier opeenvolgende wedstrijden zonder alle drie de punten, na maandagavond hun Merseyside-rivaal Everton met 2-0 te hebben verslagen.

Beide ploegen zullen zaterdagavond wel op hun best moeten zijn.

Newcastle heeft de meeste hoekschoppen in de Premier League met 153, terwijl Liverpool derde staat in de competitie met 140.

Qua kaarten zijn de Reds echter het best gedisciplineerd en staan ​​ze op de 20e plaats voor boekingen, terwijl ze slechts 23 ontvangen.

Newcastle heeft er nog een flink aantal met 41, maar staat nog steeds 11e op de ranglijst voor de meeste gele kaarten.

Na 21 optredens heeft Salah 68 schoten op zijn naam staan ​​in de Premier League, waarvan 27 op doel. Hij is altijd een gevaar in dit soort wedstrijden.

Hij heeft dit seizoen tot nu toe al acht doelpunten gescoord, maar is nog ver verwijderd van zijn vorige records.

