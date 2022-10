Sainz holt den Sieg: Verstappen verpasst Pole-Position nach Mateschitz-Tod

Verstappen ist dabei, den Rekord für die meisten Siege in einer Saison zu brechen. In der Qualifikation zum Großen Preis der USA landete der Weltmeister hinter Sainz und Leclerc nur auf dem dritten Platz. Überschattet wurde das Rennen vom Tod des Red-Bull-Gründers Mateschitz.

Weltmeister Max Verstappen verpasste zwei Wochen nach dem vorzeitigen Titelgewinn seine gewohnte Dominanz. Der Niederländer (1:34,448 Minuten) fuhr im Qualifying zum US-Grand-Prix in Austin, das vom Todesfall überschattet war, nur die drittbeste Zeit hinter dem Ferrari-Duo Carlos Sainz (1:34,356 Minuten) und Charles Leclerc (1. Platz). Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz: 34.421). Für Sainz ist es der dritte Pol seiner Karriere.

Verstappen startet immer noch aus der ersten Reihe. Leclerc wird in der Startaufstellung um zehn Plätze zurückgeworfen, weil an seinem Ferrari Antriebskomponenten ausgetauscht wurden.

Mit einem weiteren Sieg im Rennen am Sonntag (21:00 Uhr MESZ/Sky) würde Verstappen Red Bull auch den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde der Niederländer den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) einstellen.

Red-Bull-Gründer stirbt im Alter von 78 Jahren

Vettel qualifizierte sich im Aston Martin als Zwölfter, geht aber wegen weiterer Strafen für die Konkurrenz vom zehnten Platz in das viertletzte Rennen des Jahres. Mick Schumacher droht derweil erneut die erhofften Punkte zu verpassen und im Kampf um einen Stammplatz beim Haas-Team für die Saison 2023 weiter zurückzufallen. Der 23-Jährige drehte sich auf der letzten schnellen Runde in Q1 und kam nicht über Rang 19 hinaus.

Kurz vor Beginn des Qualifyings hatte die Nachricht vom Tod von Mateschitz das Fahrerlager erreicht. Der Österreicher erlag im Alter von 78 Jahren „einer langen, schweren Krankheit“, wie zunächst das Motorsportmagazin Speedweek, eine Publikation des Red-Bull-Konzerns, berichtete.