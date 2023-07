SAG-AFTRA-Streikpostenschilder wurden letzte Woche zur Vorbereitung auf einen möglichen Streik angefertigt. SAG-AFTRA

Eine Gewerkschaft, die etwa 160.000 Hollywood-Schauspieler vertritt, ist bereit, in den Streik zu treten, nachdem Gespräche mit großen Studios und Streaming-Diensten gescheitert sind.

Es wird das erste Mal seit 1980 sein, dass ihre Mitglieder die Arbeit an Film- und Fernsehproduktionen einstellen, nachdem am letzten Verhandlungstag am Mittwoch keine Einigung erzielt wurde.

Fran Drescher, Präsidentin der Gewerkschaft SAG-AFTRA, sagte in einer Erklärung, die Angebote der Studioleitung seien „beleidigend und respektlos“.

Die Gewerkschaft sagte, ihr Verhandlungsausschuss habe einstimmig einen Streik empfohlen und ihr Vorstand werde später am Donnerstagmorgen über diese Empfehlung abstimmen.

Seine Mitglieder hatten bereits mit 98 % für die Genehmigung eines Streiks gestimmt.

Das Gremium, das Studios und Streaming-Dienste vertritt, sagte, es sei „zutiefst enttäuscht“ über die Streikentscheidung und sagte, es habe „historische“ Gehaltserhöhungen angeboten.

Die Nachricht über den bevorstehenden Streik kommt, nachdem eine zweiwöchige Verlängerung des Gewerkschaftsvertrags ausgelaufen ist. Ein vom Management angeforderter und von der Gewerkschaft genehmigter Bundesvermittler nahm am letzten Gesprächstag teil.

Die Writers Guild hat bereits gestreikt: SAG-AFTRA-Mitglieder schließen sich nun den mehr als 11.000 Mitgliedern der Writers Guild of America an, die seit Anfang Mai gegen dieselben Studios streiken.

Dieser Streik hatte bereits die Produktion der meisten Filme und Fernsehprogramme gestoppt. Es gab keine erkennbaren Fortschritte bei der Beendigung.

Nun gibt es Bedenken, dass sich die Schließungen über den Sommer erstrecken und möglicherweise sogar bis zum Jahresende andauern könnten, wenn sich Schauspieler dem Streik der Schriftsteller anschließen.

Der Schauspielerstreik wird voraussichtlich dazu führen, dass die meisten verbleibenden Produktionen zum Erliegen kommen, mit Ausnahme einiger unabhängiger Filme, die nicht mit großen Studios in Verbindung stehen.

Seit 1960, als der frühere US-Präsident Ronald Reagan, damals Künstler, Präsident von SAG, dem Vorläufer von SAG-AFTRA, war, streikten Hollywood-Schauspieler und -Autoren nicht mehr gleichzeitig.