SAG-AFTRA-Streik: Schauspielergewerkschaft erzielt vorläufigen Deal mit Hollywood und Fernsehstudios



Hollywood-Schauspieler haben mit den großen Film- und Fernsehstudios eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung ihres historischen Streiks getroffen, gab die Schauspielergewerkschaft am Mittwoch bekannt. Der Streik hatte die Produktion in der gesamten Branche fast vier Monate lang lahmgelegt und existenzielle Fragen über die Zukunft der Unterhaltungsbranche aufgeworfen.

Die Alliance of Motion Picture and Television Producers, die die Studios vertritt, hatte das ganze Jahr über immer wieder mit der Gewerkschaft verhandelt, um eine Einigung zu erzielen. Sowohl die AMPTP als auch die Schauspieler lobten den Deal.

Gewerkschaftspräsidentin Fran Drescher nannte die Vereinbarung „historisch“, und die Studios sagten, die Vereinbarung sei „ein neues Paradigma“ für Hollywood, das Fernsehen und die Schauspieler.

„Wir haben es geschafft!!!! Der Milliarden-Dollar-Deal! 3X der letzte Vertrag! Überall wurde Neuland betreten! Sagt den Aftra-Mitgliedern, dass sie diesen historischen Deal durchgehalten und durchgehalten haben!“ Drescher hat am Mittwoch auf Instagram gepostet.

Der Streik werde offiziell um Mitternacht enden, sagte die Gewerkschaft in einer Erklärung und beendete damit einen der längsten und zerstörerischsten Streiks in der Geschichte Hollywoods, der die Branche zum Stillstand brachte.

„Das AMPTP ist erfreut, eine vorläufige Einigung erzielt zu haben und freut sich darauf, dass die Branche ihre Arbeit, großartige Geschichten zu erzählen, wieder aufnimmt“, heißt es in einer Erklärung der Studios.

Die Bedingungen der Vereinbarung, die noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden muss, bevor sie in Kraft treten kann, wurden nicht sofort bekannt gegeben. Die Gewerkschaft sagte, sie werde sie nicht offenlegen, bis der Gewerkschaftsvorstand den Deal geprüft habe.

Doch in einer Erklärung an die Mitglieder bezeichnete die Gewerkschaft den Umfang des milliardenschweren Deals als „außergewöhnlich“. Dazu gehören erhebliche Erhöhungen der Mindestlöhne, KI-Schutzmaßnahmen und ein Streaming-Teilnahmebonus sowie bessere Leistungen.

„Wir haben einen Vertrag geschlossen, der es SAG-AFTRA-Mitgliedern aller Kategorien ermöglicht, nachhaltige Karrieren aufzubauen“, teilte die Gewerkschaft den Mitgliedern mit.

Die Studios sagten in ihrer Erklärung, dass die Schauspieler „die größten vertraglichen Gewinne in der Geschichte der Gewerkschaft erzielen werden, einschließlich der größten Erhöhung des Mindestlohns in den letzten vierzig Jahren; ein neues Residual für Streaming-Programme; umfassender Einwilligungs- und Entschädigungsschutz beim Einsatz künstlicher Intelligenz; und beträchtliche Vertragserhöhungen für Artikel auf ganzer Linie.“

Drescher dankte der AMPTP „dafür, dass sie uns zugehört und diesen Moment erlebt hat“.

Die von SAG-AFTRA vertretenen Schauspieler werden an ihre Arbeit zurückkehren, nachdem sie am 14. Juli das Set verlassen haben, und schließen sich der Autorengilde in einem historischen Doppelstreik gegen die Studios an – das erste Mal seit mehr, dass Autoren und Schauspieler gleichzeitig streiken als 60 Jahre.

Obwohl der Streik der Autoren im September beigelegt wurde, blieb die Produktion geschlossen, da die Schauspieler weiterhin streikten und über ihren Vertrag verhandelten. Im Zentrum beider Konfrontationen steht der Aufstieg der künstlichen Intelligenz, der die gesamte Unterhaltungsbranche auf den Kopf zu stellen droht.

Die Ratifizierung des Abkommens könnte vor Herausforderungen stehen. Eine von mehr als 5.000 Mitgliedern unterzeichnete Online-Petition forderte die Gewerkschaft kürzlich auf, in den Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung eine harte Linie zu verfolgen, und erklärte, sie werde einer Vereinbarung nicht zustimmen, die nicht den zu Beginn des Streiks gestellten Forderungen entspreche.

„Wir haben den ganzen Weg nicht zurückgelegt, um nachzugeben“, hieß es in dem Brief. „Wir sind nicht monatelang ohne Arbeit, ohne Bezahlung und in Streikposten unterwegs gewesen, nur um alles aufzugeben, wofür wir gekämpft haben. Wir können und werden keinen Vertrag akzeptieren, der die lebenswichtigen und existenziellen Probleme, die wir alle lösen müssen, außer Acht lässt.“

Ein Deal kam nicht einfach – und auch nicht schnell – zustande.

Nach mehreren Anläufen hatten die streikenden Schauspieler am 2. Oktober nach langer Abwesenheit vom Verhandlungstisch die Verhandlungen mit den Produzenten wieder aufgenommen. Die Ankündigung, die Gespräche wieder aufzunehmen, erfolgte einen Tag, nachdem die Führer der Writers Guild of America dafür gestimmt hatten, ihren Mitgliedern die Rückkehr an die Arbeit zu genehmigen, nachdem am 24. September eine vorläufige Einigung zwischen Gewerkschaftsverhandlungsführern und Hollywoods Studios und Streaming-Diensten erzielt worden war.

Doch die Vertragsverhandlungen der Schauspieler dauerten nicht lange und scheiterten am 11. Oktober, bevor sie später im Monat wieder aufgenommen wurden.

Ende Oktober schien es, als würde sich der Schauspielerstreik seinem Ende nähern. CNN berichtete, dass SAG-AFTRA und AMPTP in den Verhandlungssitzungen erhebliche Fortschritte erzielt und vorläufige Einigungen über Schlüsselkomponenten eines möglichen Deals erzielt hätten.

Am vergangenen Wochenende gaben die Studios bekannt, dass sie der Gewerkschaft ihr „letztes, bestes und endgültiges Angebot“ vorgelegt hätten. In einer Mitteilung an ihre Mitglieder erklärte die Gewerkschaft jedoch, dass es mehrere „wesentliche Punkte“ gebe, über die sich die beiden Seiten noch nicht einigen könnten, beispielsweise über den Einsatz von KI.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sagte am Mittwoch, sie begrüße die Lösung des Streiks.

„Ich bin dankbar, dass nach einem mehr als 100-tägigen Streik, von dem Millionen in Los Angeles und im ganzen Land betroffen waren, eine faire Einigung zwischen SAG-AFTRA und AMPTP erzielt wurde“, sagte Bass. „Diejenigen am Telefon waren in dieser Zeit am stärksten betroffen, und es gab Auswirkungen auf die gesamte Stadt.“

Hollywoods berühmteste Stars wollten unbedingt wieder ans Set. George Clooney, Tyler Perry und andere hochkarätige Schauspieler boten an, weitere Millionen an Gewerkschaftsbeiträgen zu zahlen, um zur Beendigung des Schauspielerstreiks beizutragen, wie eine mit dem Vorschlag vertraute Quelle zuvor CNN mitteilte.

Der Deal von SAG-AFTRA folgt auf die Vereinbarung mit der Writers Guild, deren Streik nach 148 Tagen endete. Der WGA-Deal erhöhte den Druck auf SAG-AFTRA, eine Einigung in die gleiche Richtung zu erzielen. Etwas mehr als zwei Monate nach dem Streik der Writers Guild trat SAG-AFTRA der Streiklinie bei.

Ihr Vertrag, der im Mai 2026 ausläuft, beinhaltet Gehaltserhöhungen, bessere Zusatzleistungen, Schutzmaßnahmen gegen den Einsatz künstlicher Intelligenz durch die Studios, Garantien für Streaming-Vergütung, längere Anstellungslaufzeiten und andere Vergünstigungen.

„Wir freuen uns, dass SAG-AFTRA-Mitglieder einen Vertrag gewinnen, der neue Schutzmaßnahmen für Künstler schafft und ihnen einen größeren Anteil an dem immensen Wert gibt, den sie schaffen“, sagte die WGA am Mittwoch in einer Erklärung.

Die Forderungen von SAG-AFTRA ähnelten denen der WGA, insbesondere in Bezug auf künstliche Intelligenz und Restzahlungen von Streaming-Diensten für ihre Arbeit. Der ratifizierte Vertrag der WGA enthielt Zusicherungen, dass KI kein literarisches Material schreiben oder umschreiben darf und dass KI-generierte Materialien den Autoren offengelegt werden müssen. Sowohl Schauspieler als auch Autoren glauben, dass KI eine existenzielle Bedrohung für ihre Lebensgrundlage darstellt.

Ein wesentlicher Knackpunkt bei den Verhandlungen war die Forderung von SAG-AFTRA nach einer Lohnerhöhung von 11 % im ersten Jahr der vorgeschlagenen Vertragslaufzeit, während die Studios nur einer Gehaltserhöhung von 5 % zugestimmt hatten.

Die Arbeit vieler Autoren wurde umgehend wieder aufgenommen. Die größten Late-Night-Moderatoren – Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, John Oliver und Seth Meyers – kehrten nach dem Ende des Autorenstreiks schnell in die Luft zurück. Doch während des Schauspielerstreiks traten Hollywood-Schauspieler nicht in ihren Shows auf, um für ihre Filme zu werben.

Die Streiks in Hollywood waren kostspielig und hatten Ökonomen zufolge landesweite wirtschaftliche Auswirkungen von mindestens fünf Milliarden US-Dollar. Die Auswirkungen gehen über die Produktion hinaus; Betroffen sind lokale Unternehmen und Restaurants sowie Maskenbildner und Hausmeister.