SAG-AFTRA liefert am Montag seine Antwort auf das „letzte, beste und endgültige“ Angebot der Studios, während Hollywood auf eine Lösung des 116-tägigen Schauspielerstreiks wartet.

Der Verhandlungsausschuss der Gewerkschaft verbrachte am Sonntag fast zwölf Stunden damit, seine Antwort auszuarbeiten. Einzelheiten wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die Allianz der Film- und Fernsehproduzenten gab in einem Zoom-Meeting am Samstag an, dass ihr aktuelles Angebot das Beste sei, was sie machen könne, und dass sie nicht weiter verhandeln werde. Das Angebot beinhaltet eine Erfolgsprämie für Streaming-Shows, Erhöhungen der Mindesttarife und Schutz vor künstlicher Intelligenz.

Mehrere Mitglieder des SAG-AFTRA-Verhandlungsausschusses haben auf Twitter ihre Unzufriedenheit mit dem Angebot zum Ausdruck gebracht. Vier von ihnen haben einen Aufruf an hochkarätige Schauspieler retweetet, Druck auf die Studio-CEOs auszuüben, damit sie mit einem günstigeren Angebot zurückkommen.

Die Gewerkschaft kann weiterhin auf zusätzliche Bedingungen drängen, aber durch die Verwendung des Begriffs „letzte, beste und endgültige“ möchte die AMPTP zum Ausdruck bringen, dass sie sich die Argumente der Gewerkschaft angehört hat und keine weiteren Zugeständnisse machen kann.

Die Studios versuchten, diesen Punkt am Samstag hervorzuheben, indem sie im Zoom-Call eine größere Gruppe von CEOs als üblich zusammenbrachten, darunter Führungskräfte von Paramount, Sony, Amazon und Apple.

Die Hoffnung besteht darin, dass die Produktion im Januar wieder aufgenommen werden kann, wenn SAG-AFTRA einem Deal zustimmt. Aber die CEOs haben bereits gewarnt, dass sie möglicherweise nicht in der Lage sein werden, Staffeln mit 13 Folgen bestimmter Sendungen zu retten.

Ein Großteil der Verhandlungen im Vorfeld des Treffens am Samstag konzentrierte sich auf die KI-Frage. Die Gewerkschaft strebt unter anderem ein Veto gegen den Einsatz von KI zur Schaffung „digitaler Doppelgänger“ an. Die Gewerkschaft fordert außerdem Mindestlöhne für den Einsatz von KI zur Erstellung digitaler Abbilder sowie eiserne Einwilligungsanforderungen.

Unterdessen setzte die Gewerkschaft am Montag ihre Streikposten in New York und Los Angeles fort. SAG-AFTRA hat regelmäßige Streikposten bis Donnerstag geplant, mit einem geplanten Ruhetag am Freitag für den Veteranentag.