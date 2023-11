SAG-AFTRA erhält Streaming-Bonus in Höhe von 40 Millionen US-Dollar

Der neue Vertrag von SAG-AFTRA hat über einen Zeitraum von drei Jahren einen Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Doch eine ihrer obersten Prioritäten erreichte die Gewerkschaft nicht: eine Beteiligung an den Einnahmen jeder Streaming-Plattform.

Fran Drescher, die Gewerkschaftsvorsitzende, machte dies zu ihrer obersten Priorität und argumentierte, es sei unerlässlich, den Vertrag zu ändern, um mit einer veränderten Branche Schritt zu halten. Sie strebte 2 % der Streaming-Einnahmen an, die später auf 1 % oder etwa 500 Millionen US-Dollar pro Jahr gesenkt wurden.

Die Studios haben geschworen, dass das nie passieren würde, und das ist auch nicht passiert. Stattdessen gewann die Gewerkschaft einen „Streaming-Beteiligungsbonus“, der laut Duncan Crabtree-Ireland, dem Top-Verhandlungsführer der Gewerkschaft, jährlich etwa 40 Millionen US-Dollar wert sein wird.

„Es sind keine 500 Millionen Dollar“, sagte er am Donnerstag in einem Interview. „Wir hätten nie erwartet, dass das die endgültige Zahl sein würde. Andererseits ist es von Bedeutung, etwas hinzuzufügen, das über die Vertragslaufzeit 120 Millionen US-Dollar wert ist.“

Die Restsummen der Schauspieler bei Streaming-Sendungen sind auf relativ niedrige Niveaus begrenzt. Ein Schauspieler in einer einstündigen Folge einer Amazon-Show würde im ersten Jahr der Wiederverwendung nicht mehr als 2.000 US-Dollar verdienen. Für jede Wiederholung derselben Folge auf einem Sender könnten bis zu 3.600 US-Dollar gezahlt werden, mit der Möglichkeit mehrerer Wiederholungen pro Jahr.

Drescher argumentierte, dass es für die Existenz von Schauspielern im Streaming-Zeitalter unerlässlich sei, „in die Tasche“ der Streaming-Einnahmen zu gelangen.

„Wir müssen die Tasche dieses Geldes finden, damit wir unseren rechtmäßigen Anteil bekommen, weil wir diese Plattform aufbauen und sie das Geschäft auf uns aufbauen“, sagte sie Vielfalt im Juli.

Als sich die Studios weigerten, die Einnahmen zu teilen, schlug SAG-AFTRA eine Gebühr von 57 Cent pro Abonnent vor. Auch das führte zu nichts.

„Während des Streiks wurde klar, dass die Studios und Streamer nicht dorthin gehen würden“, sagte Crabtree-Ireland. „Also hat unser Ausschuss beschlossen, umzuschwenken.“

Am Ende erhielten sie einen Streaming-Bonus, der sich an den Bedingungen der Writers Guild of America orientiert. Im Rahmen des WGA-Deals erhalten Autoren erfolgreicher Streaming-Shows einen Bonus von 50 % auf ihren Standardrestbetrag. Eine „erfolgreiche“ Sendung ist eine Sendung, die in den ersten 90 Tagen Aufrufe in Höhe von 20 % der Abonnentenbasis einer Plattform anzieht.

Der SAG-AFTRA-Deal funktioniert ähnlich, mit der Ausnahme, dass der Bonus 100 % des Restbetrags eines Schauspielers ausmacht. Allerdings geht nur ein Teil dieses Geldes an die Schauspieler der meistgesehenen Shows. Der Rest geht an einen gemeinsam von Arbeitgebern und Gewerkschaft verwalteten Fonds. Dieses Geld wird dann breiter an die Schauspieler einer Reihe von Streaming-Shows verteilt – nicht nur an die beliebtesten.

Vom Konzept her wird der gemeinsame Fonds ähnlich funktionieren wie der Vorschlag zur Einnahmenaufteilung – allerdings mit viel weniger Geld, das verteilt werden muss.

Crabtree-Ireland nannte es ein „hybrides“ Modell, das Elemente eines leistungsbasierten Bonus mit einem breiter angelegten Rest für Schauspieler beim Streaming kombiniert.

„Das Nettoergebnis wird eine breitere Verteilung des Geldes an mehr Mitglieder sein“, sagte Crabtree-Ireland.

Die Treuhänder des gemeinsamen Fonds müssen über die genaue Aufteilung des Geldes entscheiden, da diese Formel in der vorläufigen Vereinbarung nicht festgelegt ist.

Einen solchen Fonds gab es bisher im TV-/Theatervertrag nicht. Crabtree-Ireland sagte, es werde den Fonds ähneln, die durch die Musik- und Werbeverträge der Gewerkschaft geschaffen würden.

Bei der Zahl von 40 Millionen US-Dollar handelt es sich lediglich um eine Schätzung, da abzuwarten bleibt, wie viele Sendungen die Zuschauerschwelle erreichen, um sich für den Bonus zu qualifizieren. Die WGA und die SAG-AFTRA werden beide genau beobachten, wie das System in der Praxis funktioniert, insbesondere während sie sich auf die nächsten Verhandlungen im Jahr 2026 vorbereiten.

Gewerkschaftsführer sagten, dass die Gewerkschaft dieses Mal zwar nicht alles bekommen habe, was sie wollte, sie die Studios jedoch zu strukturellen Veränderungen gezwungen habe. Und es kann in drei Jahren für mehr Geld zurückkommen.

„Fran hat darüber gesprochen, dass wir in einer ‚neuen Tasche‘ sein müssen“, sagte Sean Astin, ein Mitglied des Verhandlungsausschusses. „Dieser Prozess hat begonnen. Sie wollten es nicht tun. Wir haben die Infrastruktur eines Streaming-Ansatzes geschaffen, der im Laufe der Zeit hoffentlich den Schaden beheben wird, der dem Lebensstil des Schauspielers zugefügt wurde. Hoffentlich fangen wir an, uns zurückzukämpfen.“