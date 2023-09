Die Erfolgsaussichten beim Eurojackpot sind gering, aber wenn der Zufall es dem Spieler gönnt, besteht die Chance auf einen Millionengewinn. Einen solchen Volltreffer hat ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen gelandet. Er kann 66 Millionen Euro verdienen.

In Nordrhein-Westfalen hat ein Lottospieler den Eurojackpot geknackt und gut 66 Millionen Euro gewonnen. Wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte, hatte der Gewinner der Gewinnklasse eins die richtigen Gewinnzahlen 8, 18, 26, 38 und 39 sowie die Eurozahlen 4 und 12.

In der zweiten und dritten Gewinnklasse konnten insgesamt 22 Lottospieler aus mehreren Ländern jeweils rund 100.735 Euro gewinnen. Erfolgreich waren Menschen aus Deutschland, Dänemark, Italien und den Niederlanden. Der Jackpot der Europäischen Lotterie ist auf 120 Millionen Euro begrenzt.

Das letzte Mal, dass ein Wetter aus Niedersachsen den Jackpot in Deutschland gewann, war im August, als er sich rund 14 Millionen Euro sicherte. Anfang August war der Gewinn für einen Hamburger sogar höher als jetzt im Westen der Republik. Ein 36-Jähriger gewann 117 Millionen Euro. „Das ist der bisher höchste Lottogewinn in der Hansestadt“, teilte Westlotto mit.

Der Rekordgewinn im Lotto in Deutschland liegt bei 120 Millionen Euro, der im Juni 2023 an Schleswig-Holstein und im November 2022 an Berlin ging. Ein dreistelliger Millionengewinn wurde beim Eurojackpot bisher nur fünfmal ausgezahlt. Dreimal betrug das Preisgeld 120 Millionen, zweimal ging es an Deutschland.

Wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Euro-Zahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt, entsteht die große Summe des Jackpots. Das nicht ausgeschüttete Geld aus der ersten Gewinnkategorie geht dann in den Jackpot für die folgende Ziehung . Der Ziehungsort ist Helsinki und die Lotterie wird von Westlotto in Münster koordiniert.

Die 18 teilnehmenden Länder änderten Ende März 2022 die Regeln zum zehnjährigen Jubiläum der Europäischen Lotterie. Einerseits wurde zusätzlich zum Freitag ein zweiter Ziehungstag am Dienstag eingeführt, andererseits wurde die Obergrenze festgelegt von 90 auf 120 Millionen Euro erhöht. Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 140 Millionen.