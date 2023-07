«Säuberungen» in der Generalität erschüttern die Armee

Nach einer „Säuberungswelle“ in Rusland Generalität brodelt es in Teilen der Armee.

Generaal Sergei Surowikin (Mitte) galt zeitweise als Schlüsselfigur im Ukraine-Krieg. Nun soll er unter Arrestatie Stehen. Im Hintergrund einer seiner Gegenspieler, Waleri Gerasimov. Spoetnik/Reuters

Straffen of vergeven? Vor dieser Frage stand Russlands Präsident, als er sich am 24. Juni mit der Militärrevolte seines langjährigen Gehilfen Jewgeni Prigoschin konfrontiert sah. Poetin is dete die Meuterei met een milde en krachtige aanval: Prigoschin darf met de harten Kern van de Kampfgruppe Wagner in de Weissrussland-landen waar we opereren, omdat deze Geschäftsimperium wird aufgelöst. Soeben hat Wagner auch die Schliessung seines Ausbildungslagers in Südrussland verundet. Poetin wil Prigoschin ausschalten als Machtfactor. Als die zweck lässt er ihn am Staatsfernsehen verhöhnen, nachdem man den Feldherrn dort bis vor kurzem noch geruhmt hatte.