Wolf Biermanns Werdegang ist so eng mit der Geschichte Ost- und Westdeutschlands verknüpft, dass das Deutsche Historische Museum Berlin ihm nun eine Ausstellung widmet an den Dichter und Liedermacher. Nach seinem Schulabschluss verließ er Hamburg und emigrierte in die DDR, da er glaubte, dort seine kommunistischen Ideale verwirklichen zu können. Doch dann wurde der Protestsänger von der Stasi, der Geheimpolizei der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), ausspioniert. Da ihm im Osten Auftrittsverbot erteilt wurde, wurde er schließlich in den Westen ausgebürgert.

Aus dem Radio erfuhr er, dass er ausgebürgert wurde

Nachdem ihm die DDR-Behörden elf Jahre lang öffentliche Auftritte verboten hatten, durfte Wolf Biermann am 13. November 1976 überraschend zu einem Konzert nach Köln reisen. In dieser Nacht saß er mit hochgekrempelten Ärmeln auf einem Barhocker und nur mit seiner Gitarre bewaffnet und verspottete und protestierte vor 7.000 Menschen gegen die (DDR).

Obwohl der Liedermacher seine Aufnahmen in Ostdeutschland nicht vertreiben durfte, waren seine Lieder in Westdeutschland so beliebt, dass sie in Form heimlicher Kopien ihren Weg zurück in die DDR fanden.

Drei Tage später, noch auf Tournee in Westdeutschland, erfuhr Biermann im Radio, dass ihm wegen Verrats und Diffamierung der DDR die ostdeutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden würde.

„Ich fühlte mich verstoßen“, schrieb er in seinen Memoiren von 2016 mit dem Titel „Wolf Biermann: Warte nicht auf bessre Zeiten!“ über die Besorgnis, die die Nachricht hervorrief. (Warten Sie nicht auf bessere Zeiten).

Seine Ausbürgerung löste Proteste aus. Eine Petition an die Regierung wurde von den bedeutendsten Intellektuellen der DDR unterzeichnet, darunter Stephan Hermlin, Christa Wolf, Stefan Heym, Günter Kunert, Heiner Müller und Jurek Becker. Diese Reaktion machte das Regime nervös: Überwachung, Arbeitsverbote und Verhaftungen nahmen zu.

Die Schauspieler Manfred Krug und Armin Müller-Stahl verließen das Land. „Die ostdeutschen Behörden erwarteten eine wütende Medienreaktion aus dem Westen, aber sie rechneten nicht damit, dass eine Gruppe anerkannter Autoren und Künstler aus der DDR erstmals öffentlich mit einer Petition protestieren würde“, schrieb Biermann in seiner Autobiografie.

Damals wusste er noch nicht, dass die Behörden schon lange vor dem ersten bundesdeutschen Konzert beschlossen hatten, ihm die Staatsbürgerschaft zu entziehen, obwohl seine Aussagen auf der Bühne im Nachhinein als offizielle Begründung herangezogen wurden.

Die DDR, das Land, das er als seine Heimat gewählt hatte und in dem er 23 Jahre lang gelebt hatte, wollte ihn nicht mehr haben.

Die Eltern machten Biermann zum Kommunisten

Seine kommunistische Treue verdankte Biermann seinen Eltern. Sein Vater Dagobert war Werftarbeiter, Kommunist und Jude, der sich den Nazis widersetzt hatte und im Gefängnis gelandet war.

Seine Mutter Emma wollte, dass der Junge an seinen inhaftierten Vater erinnerte und versteckte jeden Tag ein kleines Geschenk in seinem Namen. Wann immer der kleine Wolf diese kleinen Spielzeuge oder Süßigkeiten fand, erklärte sie, dass sein Vater sie „durch den Mondstrahl“ geschickt hatte.

Als sein Vater 1943 aus dem Gefängnis nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde, landete seine Sterbeurkunde ohne Stempel in Biermanns Briefkasten. „Ein absurder Witz aus dem Holocaust“, schrieb Biermann.

Kommunismus und Antifaschismus wurden Wolf Biermann geradezu religiös eingeimpft. Er war 6 Jahre alt, als er im Zweiten Weltkrieg der Bombardierung Hamburgs durch die Alliierten entkam. „Meine Mutter hatte seit diesen dunklen Zeiten nur ein Ziel“, erinnerte er sich: „Ich sollte überleben, um meinen Vater zu rächen und den Kommunismus aufzubauen.“

Die DDR, die ihn im Alter von 16 Jahren aufnahm, wurde zu einem Land der Hoffnung, einem „Vaterland“, wie er es nannte, oder einer Chance, das Paradies auf Erden zu schaffen. Sein verstorbener Vater blieb der Hüter seines Glaubens an den „wahren“ Kommunismus.

In Ostberlin studierte Biermann Wirtschaft, Mathematik und Philosophie. Bertolt Brecht wurde sein größter Einfluss. „Ich habe geleckt, ich habe gekaut, ich habe geschluckt und ich habe den großen Dichter genossen“, schrieb Biermann.

Er begann seine Tätigkeit als Regieassistent am Berliner Ensemble. Das Theater sollte zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden. Er begann, eigene Lieder zu spielen – was auch dem Komponisten Hanns Eisler gefiel, der seit langem mit Bertolt Brecht musikalisch und politisch verbunden war.

Biermann ließ sich einen Schnurrbart wachsen und erwies sich als echter Frauenheld. Insgesamt wurde er Vater von 10 Kindern.

Seine Liebe zur DDR schwand jedoch schnell. Als er 1963 plante, ein Theaterstück über den Bau der Berliner Mauer zu inszenieren, schloss die Regierung sein neu gegründetes Arbeiter- und Studententheater.

1965 untersagten ihm die DDR-Behörden zudem öffentliche Auftritte und die Veröffentlichung seiner Werke.

Obwohl Biermanns Ostberliner Wohnung verwanzt und überwacht wurde, wurde sie zum Treffpunkt für Regimekritiker. Für ihn fühlte es sich an wie „das Wartezimmer für die Weltrevolution“, schrieb er über diese Zeit.

Er trat immer noch auf Konzerten auf. Seine bitteren Lieder gaben anderen Dissidenten Hoffnung. Sein Lied „Ermutigung“ wurde zur Hymne der Unterdrückten in Ostdeutschland, wo er alle dazu aufforderte, „in diesen schweren Zeiten nicht zu verhärten, in diesen bitteren Zeiten nicht zu verbittern, sich in diesen beängstigenden Zeiten nicht zu fürchten“.

Blinde Loyalität gegenüber dem ostdeutschen Regime empfand er als Verrat am Kommunismus und an der Revolution. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Stasi, fürchtete den Einfluss seiner kühnen Texte. Bis dahin hatte Biermann in Westdeutschland sechs LPs und mehrere Gedichte veröffentlicht. Er war so beliebt, dass es ihn vor einer Inhaftierung schützte.

Biermann mit dem Journalisten Günter Wallraff, kurz nach seiner Ausreise aus der DDR Bild: picture-alliance/dpa

Auch nach dem Verlust seiner Staatsbürgerschaft glaubte Biermann weiterhin an den Kommunismus – nicht jedoch an die DDR. 1983 brach er endgültig mit der Ideologie. „Und das war der entscheidende Sprung in meinem Leben“, schrieb er. Der Kommunismus, fügte er hinzu, „ist ein Weg durch die Hölle, um das Paradies auf Erden zu erzwingen“ und eine soziale Idylle, die Unterdrückung und Ausbeutung erfordert.

Weit entfernt vom Ruhestand

Bis heute ist Biermann ein ausgesprochener Kritiker geblieben und tritt immer noch in Deutschland und Europa auf.

Als er im Oktober 2021 den Ovid-Preis für sein Lebenswerk gewann, übergab er ihn an die inhaftierte weißrussische Aktivistin Maria Kolesnikowa als Zeichen der Solidarität mit der Arbeit derjenigen, die gegen das Regime von Alexander Lukaschenko kämpfen.

Nun wird sein Leben und Werk in der Ausstellung „Wolf Biermann. Ein Dichter und Liedermacher in Deutschland“ neu beleuchtet, die vom 7. Juli 2023 bis 14. Januar 2024 im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen ist.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt und ist eine aktualisierte Version eines Profils vom 15. November 2021.