Sadio Mane wird vorgeworfen, „wie Tofu in eine Wurst zu Bayern München zu passen“, aber Jürgen Klopp ist zuversichtlich, dass der ehemalige Liverpooler trotz der „unsinnigen“ Idee, Robert Lewandowski zu ersetzen, „seine Leistungen steigern“ kann

Während wir immer wieder davon hören, wie sehr Liverpool Sadio Mane vermisst, stellt sich heraus, dass der FC Bayern München genauso verzweifelt über Robert Lewandowski ist.

Einer der größten Wechsel in einem Sommer voller großer Wechsel war der Wechsel der Bayern und des zweitbesten Torschützen der Bundesliga aller Zeiten nach Barcelona, ​​wo Mane bereits als Ersatz verpflichtet wurde.

Getty Mane Mangel an Scoring lässt einige unbefriedigt

Lewandowski kann derweil nicht aufhören, das Netz zu finden

Klubsportdirektor Hasan Salihamidzic hielt es für eine geniale Leistung, den Senegalesen bereit zu haben, bevor Liverpool überhaupt das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren hatte – sehr zur Bestürzung von Jürgen Klopp.

Aber so groß der Verlust für die Reds Mane auch war, Lewandowskis Abgang ist wohl noch stärker zu spüren, da Mane Schwierigkeiten hat, einige Generations-Scoring-Stiefel zu füllen.

Der 30-Jährige hat in dieser Saison bisher respektable acht Tore in 15 Spielen erzielt, aber das ist noch weit entfernt von einer Standardrendite für Lewandowski, der 14 in 12 für Barca hat.

Mane erwachte während Senegals erstem Sieg beim Afrikanischen Nationen-Pokal im Februar zum Leben, und da Klopp ihn als Mittelstürmer einsetzte, erhielt der Spieler Ballon d’Or-Rufe für seine Rolle in einer epischen Vierfach-Herausforderung.

Allerdings sind weder die Reds noch ihre ehemalige Nummer 10 seitdem ganz die gleichen, und das liegt nicht nur an einem Mangel an Toren.

„Der Mann passt ins Bayern-Team wie Tofu in die Weißwurst“, schrieb Kolumnist Alex Steudel für den TV-Sender und das Portal Sport1. „Mane bringt alles durcheinander.

Getty Bayerns Aufstellung von Stürmern, aber kein durch und durch Stürmer, hat Mane entlarvt

nahe Tottenham steht kurz vor einer Vereinbarung über Namensrechte für Stadien im Wert von mehreren Millionen Pfund mit Google

DER RÜCKEN? Espirito Santo erkundet Möglichkeiten, den saudischen Club zu verlassen, während Gespräche über die Rückkehr der Wölfe geführt werden

hässlich Anderlecht-Fans kämpfen gegen die Polizei, hinterlassen vier Verletzte und werfen Fackeln in West Ham End

UEL Man United – Omonia 1:0 LIVE-REAKTION: McTominay trifft in letzter Minute, um die Reds zu retten

spart Die Heldentat von Omonia-Keeper Uzoho beeindruckte Ronaldo, als Man United an Elritzen vorbeikämmte

PEINLICH Der ausgeliehene Chelsea-Außenseiter Sarr erzielt ein äußerst bizarres Eigentor für Monaco







„Manchmal spielt er links und schiebt ausgerechnet Leroy Sané nach rechts, manchmal spielt er im Angriffszentrum, wo er hoffnungslos überfordert ist. Mane ist der Feldläufer, der nie ankommt.

„Und das war schon die ganze Zeit so, aber niemand sagt es laut: Mähne für Lewandowski – wer hat sich eigentlich diesen Unsinn ausgedacht?

„Er spielt nur, weil Serge Gnabry in Schwierigkeiten ist und Kingsley Coman erst gesperrt und dann verletzt wurde – und manchmal, wenn Sane freundlicherweise nach rechts ausweicht.

„Bei Mané ist der Angriff der Bayern ständig im Ungleichgewicht. Jeder kann es sehen. Die Folge: Schlechtester Saisonstart seit 2010. Mane ist nicht allein verantwortlich, aber er trägt eine gehörige Portion Mitschuld.“

Auch die Lewandowski-Vergleiche gehen weiter: Mane ist jetzt der bestbezahlte Spieler der Bundesliga, wurde kürzlich bestätigt.

Getty Mane kassiert in Bayern das große Geld

Mit 22 Millionen Euro im Jahr oder 368.000 Pfund pro Woche nach englischen Maßstäben ist er vor Manuel Neuer als Deutschlands Topverdiener, aber bisher nicht so entscheidend.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Augsburg, die BILD als „Krise“ bezeichnete, wurde er sogar vom Torhüter überholt, der zwei Mal nach einer Ecke in der Nachspielzeit davonkam.

Sogar der deutsche Fußballfinanzmarkt transfermarkt hat sich zu Wort gemeldet, wobei seine neuen Bewertungen seinen Marktwert von 63 Millionen Pfund auf 54 Millionen Pfund gesenkt haben, ein Rückgang, den nur wenige erreichen können.

Außerdem hat er noch kein entscheidendes Tor für die Bayern erzielt. Sechs seiner acht Tore erzielten die Bayern mit vier oder mehr Toren.

Getty Mane, ein regelmäßiger Matchwinner in Liverpool, hat Mühe, Tore von ähnlicher Bedeutung zu erzielen

Sein Manager Julian Nagelsmann ist zuversichtlich, dass Mane das Ruder herumreißen kann, gab aber zu, dass es an ihm liegt, das Netz zu finden.

„Die Leistung liegt in der Verantwortung des Trainerteams, ihn dorthin zu bringen, wo wir ihn haben wollen“, sagte der Deutsche. „Dich dabei in die beste Position zu bringen – und am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen.

„Am Ende muss er mithelfen, den Plan umzusetzen, dann ist er eine große Stütze. Am Ende ist es die Aufgabe des Spielers, das umzusetzen, was der Trainer ihm sagt. Dann findet er schnell wieder zur Höchstform zurück, ich bin guter Dinge.“

Auch Klopp wurde auf die Formschwäche des Stürmers angesprochen und klang noch selbstbewusster.

Getty Klopp verteidigte seinen Ex-Spieler

Getty Aber Nagelsmann sagt, es sei jetzt an ihm, den Ball ins Netz zu bringen

„Sadio wird seine Leistungsgrenze kontinuierlich steigern. Das tut er immer“, erklärte der Liverpool-Trainer gegenüber Sky Sports. „Nicht jede Woche, das macht niemand. Aber in extrem hoher Frequenz.

„Sadio ist ein herausragender Spieler. Er ist absolute Weltklasse.“

Aber vermisst er ihn?

„Er ist ein guter Kerl und ein Top-Spieler. Aber das Vermissen klingt, als würde ich ihn immer noch hier haben wollen. Ich finde es total okay, dass Sadio einfach mal was anderes machen wollte.“

Nun, bisher läuft sein „etwas anderes“ nicht gerade nach Plan, und wenn Darwin Nunez regelmäßig das Netz finden kann, könnte es gut sein, dass Liverpool aus seinem Sommer der Stürmer-Dominos unerwartet die Nase vorn hat.