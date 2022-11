Sadio Mane verpasst die WM nach einer Operation

Sadio Mane wird Senegals WM-Saison nach einer Operation an seiner verletzten Kniesehne verpassen, bestätigte die afrikanische Nation am Freitag.

Mane erlitt beim 6:1-Sieg des FC Bayern München gegen Werder Bremen Anfang November eine Knieverletzung, wurde aber trotzdem in den Kader des Senegal aufgenommen. Nach der Operation ist jedoch klar, dass er am Wettbewerb nicht teilnehmen kann.

Mane fiel nach 20 Minuten im Bremer Spiel nach einem scheinbar harmlosen Zweikampf verletzt aus und wurde anschließend für Leroy Sane ausgewechselt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sagte, dass Mane ein Röntgenbild machen lassen würde, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen, nachdem er zunächst geglaubt hatte, dass die Verletzung mit seinem Schienbein zusammenhängt.

Die Verletzung betraf jedoch tatsächlich eine Kniesehne und war schwerwiegender als zunächst angenommen. Mane, der Kapitän und Starspieler seines Landes, wird daher während des Senegal-Wettkampfes in Katar fehlen.

Senegal trifft bei der WM 2022 in der Gruppe A auf Gastgeber Katar, Ecuador und die Niederlande, muss nun aber ohne die Glücksbringerfigur auskommen. Der frühere Spieler von Liverpool, Mane, half seiner Nation Anfang dieses Jahres, den Afrikanischen Nationen-Pokal zu gewinnen, bevor er Ägypten in einem WM-Play-off-Spiel für die Endrunde besiegte.

Bei der WM 2018 erzielte Mane in der Gruppenphase ein 2:2-Unentschieden gegen Japan und stand in allen drei Spielen in der Startelf. Senegal schied unglücklich aus dem Turnier aus und belegte mit Fairplay-Punkten den dritten Platz vor dem zweitplatzierten Japan.