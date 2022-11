Sadio Mané: Senegals Stürmer verpasst WM wegen Verletzung beim FC Bayern München | Fußball Nachrichten

Der senegalesische Stürmer Sadio Mane ist aufgrund einer Beinverletzung, die er sich beim FC Bayern München zugezogen hat, aus der WM ausgeschieden.

Der 30-Jährige zog sich beim 6:1-Sieg der Bayern gegen Werder Bremen am vergangenen Dienstag eine Verletzung am rechten Wadenbein zu.

Trotz der Verletzung wurde Mane in Senegals 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft berufen, aber der ehemalige Stürmer von Liverpool wird in Katar nicht zum Einsatz kommen, nachdem er sich nicht von der Verletzung erholen konnte.

Bild:

Mane erzielte den entscheidenden Elfmeter in einem WM-Play-off, das Senegal nach Katar schickte





Am Dienstag teilte der senegalesische Fußballverband mit, Mane werde die „ersten Spiele“ des Turniers verpassen, aber Cheftrainer Aliou Cisse muss nun ohne seinen Star planen.

Der amtierende Afrika-Cup-Sieger startet am Montag in seine WM-Saison gegen die Niederlande.

Es folgen die Spiele der Gruppe A gegen Gastgeber Katar am 25. November und Ecuador am 29. November.

Mane war entscheidend für Senegals allerersten AFCON-Sieg im Februar, als er im Finale im Elfmeterschießen gegen Ägypten den entscheidenden Elfmeter erzielte.

Dann, Ende März, erzielte Mane auch den entscheidenden Elfmeter, als Senegal Ägypten in einem Play-off erneut im Elfmeterschießen besiegte, um sich für Katar zu qualifizieren.

Wer ist jetzt Senegals wichtigster Mann in Katar?

Bild:

Wird Watfords Ismaila Sarr in Manes Abwesenheit auftauchen?





Der Verlust von Mane ist ein schwerer Schlag für Senegals Hoffnungen in Katar und wird eine große Last für andere darstellen, in seiner Abwesenheit aufzustehen.

An anderer Stelle auf dem Platz gibt es Anführer, aber die Herausforderung besteht jetzt darin, die Tore ohne ihn zu erzielen. Ismaila Sarr kann dabei helfen.

Während eines Großteils von Sarrs Karriere ist er in Manes Fußstapfen getreten. Ein Absolvent der Generation Foot Academy, wie Mane, war sein erster europäischer Club Metz. Auch er beeindruckte in der Premier League und traf für Watford gegen Liverpool von Mane.

Aber der 24-jährige Stürmer findet sich jetzt in der Meisterschaft mit den Hornets wieder. Er hat gezeigt, dass er in großen Momenten abliefern kann, indem er letztes Jahr im Viertelfinale des Afrika-Cups für Senegal ein Tor erzielte. Könnte er der Held sein, wenn Mane verletzt ist?