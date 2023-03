Alle topverhalen en transfergeruchten uit de kranten van donderdag…

DE ZON

Sadio Mané heeft onthuld dat Cristiano Ronaldo hem vertelde dat zijn vertrek van Liverpool naar Bayern München afgelopen zomer een “grote stap” was.

Sam Allardyce heeft beweerd dat hij een deal “klaar en afgestoft” had om Manchester City-manager te worden in plaats van Sven-Goran Eriksson.

Volgens rapporten heeft N’Golo Kante zomertransfers bij Chelsea afgewezen om bij de club te blijven.

Aston Villa betaalde ex-eigenaar Randy Lerner vorig jaar maar liefst £ 10 miljoen als onderdeel van Tony Xia’s rampzalige overname van de club in 2016. Xia stemde ermee in om de Amerikaanse tycoon het geld te betalen als Villa na het winnen van promotie drie seizoenen in de Premier League zou blijven.

DAGELIJKSE SPIEGEL

Liverpool-held Steven Gerrard wordt op bizarre wijze gesteund om de nieuwe manager van Paris Saint-Germain te worden, ondanks zijn ontslag bij Aston Villa slechts vier maanden geleden.

Jamie Carragher gelooft dat Pep Guardiola “nooit meer een speler aan Arsenal zal verkopen” vanwege de indrukwekkende vorm van the Gunners dit seizoen.

De nieuwe wijzigingen in de PGA Tour zijn door LIV Golf-chefs geclassificeerd als “imitatie”, terwijl rebellenspelers Lee Westwood en Ian Poulter ook schoten hebben gelost.

De verdedigende ster van Georgia, Jalen Carter – die de eerste keuze zou kunnen zijn in de komende NFL Draft 2023 – heeft een arrestatiebevel gekregen wegens roekeloos rijden en racen nadat hij betrokken was bij een dodelijk auto-ongeluk.

DAGELIJKS TELEGRAM

De eigenaren van Liverpool, de Fenway Sports Group (FSG), kijken naar grote mediabedrijven als potentiële investeerders om een ​​minderheidsbelang in de club te nemen.

Reading wordt geconfronteerd met de dreiging van een tweede puntenaftrek in 18 maanden door de Football League.

DAGELIJKSE STER

Arsenal heeft hun volgende prioriteit gemaakt – nadat ze Bukayo Saka aan een nieuwe deal hebben gebonden – het veiligstellen van de toekomst van William Saliba.

Afbeelding:

Het nieuwe contract van William Saliba is de volgende prioriteit voor Arsenal





DAGELIJKSE MAIL

Liverpool zal hun kaarttoewijzing met 20 procent zien verminderen wanneer ze naar het Etihad Stadium reizen om het op te nemen tegen felle rivalen Manchester City.

De Premier League is een onderzoek gestart naar beschuldigingen van intern racisme door een voormalig lid van hun diversiteits- en inclusieteam.

Gary Neville gelooft dat Brentford-doelman David Raya de perfecte vervanger zou kunnen zijn voor David de Gea wanneer hij Manchester United verlaat.

Naar verluidt proberen twee Bundesliga-clubs in de zomer Liverpool-middenvelder Naby Keita naar Duitsland te lokken.

De U19’s van Liverpool waren gisteravond betrokken bij een schokkende massale vechtpartij na hun overwinning in de UEFA Youth League tegen Porto.

DAILY EXPRESS

Volgens rapporten uit Spanje zou Luis Enrique gefocust zijn op de baan bij Chelsea terwijl Graham Potter vecht om op Stamford Bridge te blijven.

Liverpool is geïnteresseerd in het tekenen van zowel Levi Colwill van Chelsea als Jarrad Branthwaite van Everton, maar beide deals zouden verboden zijn vanwege de rivaliteit tussen the Reds en beide clubs.

SCHOTSE ZON

Rangers-icoon Barry Ferguson denkt dat zijn oude club het verpest heeft door afgelopen zomer niet te proberen neef Lewis uit Aberdeen over te nemen.

Celtic staat voor een grote logistieke uitdaging na de onthulling van de data voor de Asian Cup van volgend jaar.