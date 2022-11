Sadio Mane erleidet eine Verletzung am rechten Wadenbein, aber Bayern München scheidet nach Berichten nicht aus der Weltmeisterschaft aus

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass Sadio Mane sein Spiel am Wochenende wegen einer Verletzung verpassen wird, die seine Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft beenden könnte.

Mane wurde gesehen, wie er am Dienstagabend nur 20 Minuten nach Beginn des Bundesliga-Heimspiels gegen Werder Bremen vom Platz humpelte.

Getty Senegal hält den Atem an Manes Fitness an

Getty Mane wurde nur 20 Minuten nach dem 6:1-Sieg der Bayern gegen Werder Bremen vom Platz gedrängt

Die Nachricht ist ein potenzieller Hammerschlag für Senegal und eine weitere Enttäuschung für Katar 2022, das offenbar einen weiteren seiner namhaften Spieler verlieren wird.

Co-Trainer Dino Toppmoeller zerstreute die Befürchtungen über Manes Fitness nach dem großen 6:1-Sieg der Bayern und sagte, das Problem sei nicht „zu ernst“, aber Cheftrainer Julian Nagelsmann gab zu, dass sie nach einem Scan mehr wissen werden.

Berichte des französischen Outlets L’Equipe behaupteten, es seien keine guten Nachrichten. Am Mittwochmorgen hieß es in einem Bericht, sein WM-Traum sei vorbei. Ein weiteres französisches Outlet, RMC Sport, per Holen Sie sich französische Fußballnachrichtenhaben aber berichtet, dass er zur Verfügung stehen wird.

Die Bayern haben Mane jedoch nicht von der Endrunde in Katar ausgeschlossen, da sie die Art der Verletzung enthüllten, die sich der 30-Jährige zugezogen hat.

In einem Statement heißt es: „Sadio Mane hat sich beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen eine Verletzung am rechten Wadenbeinkopf zugezogen. Afrikas Fußballer des Jahres wird am Samstag gegen Schalke fehlen.

„Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen. Der FC Bayern steht auch mit dem medizinischen Personal des senegalesischen Fußballverbandes in Kontakt.“

Getty Mane befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um für Katar fit zu sein

Sollte Mane die Weltmeisterschaft verpassen, wäre es ein schwerer Schlag für Senegal, seinen Talisman-Superstar zu verlieren, da Trainer Aliou Ciss am Freitag seinen endgültigen Kader bekannt geben wird.

Mane sicherte sich den Platz seiner Nation in Katar, indem er den entscheidenden Elfmeter in Katar verschoss Sieg über Ägypten – und den damaligen Teamkollegen von Liverpool, Mohamed Salah – in den WM-Play-offs.

Senegal beginnt seine WM-Saison am 21. November gegen die Niederlande. Außerdem treffen sie in Gruppe A auf Ecuador und Gastgeber Katar.

Nach dem Spiel gegen Werden Breman spielte Toppmoeller die Verletzung von Mane als „Nervenschmerz“ herunter und behauptete, er sollte rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder fit sein.

getty Mane führte Senegal zur WM-Qualifikation, aber es wird behauptet, dass er nicht in Katar spielen wird

„Sadio Mane wurde am Bein getroffen, was ihm leichte Nervenschmerzen verursachte“, sagte Toppmoeller gegenüber Reportern.

„Nichts allzu Ernstes und seine Teilnahme an der WM sollte nicht gefährdet werden.“

Getty Mane ging in der Anfangsphase des Duells der Bayern in der Allianz Arena zu Boden und soll das Problem untersuchen lassen

Bayern-Boss Nagelsmann sagte später, der zweifache afrikanische Fußballer des Jahres werde sich wegen der Verletzung untersuchen lassen.

„Ich kann nichts Genaues sagen, er hat einen Schlag ans Schienbein bekommen – das ist eine unangenehme Stelle, das strahlt ein bisschen in die Muskulatur“, sagte Nagelsmann.

„Ich denke, er muss zum Röntgen, um zu sehen, ob da etwas ist, weil es leicht splittert. Aber ich hoffe, dass nichts falsch ist. Ich kann noch nichts Genaues sagen.“