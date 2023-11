Mit Susanne Schaper und Stefan Hartmann gehen Sachsens Linke in den Landtagswahlkampf. Auf einem Parteitag in Chemnitz wurden die beiden Landesvorsitzenden mit großer Mehrheit als Spitzenkandidaten nominiert. Auch die FDP hielt einen Landesparteitag ab. Dort wurde unter anderem der Kandidat für die Europawahl nominiert.

Als Einheit der linken Tradition treu, kämpferisch und doch offen für Neues. So wollte sich die Linkspartei auf ihrem Parteitag in Chemnitz präsentieren. Neu ist, dass die Linke mit einer Doppelspitze bei der Landtagswahl antreten will. Als Spitzenkandidaten wurden der wissenschaftliche Mitarbeiter Stefan Hartmann und die Landtagsabgeordnete Susanne Schaper nominiert. Schaper erhielt 91,7 Prozent der Stimmen und Hartmann 78,3 Prozent. Das Duo teilt sich bereits den Vorsitz der Partei.

„Wir sind die Linken! Wir geben nicht auf! Auch wenn uns der Sturm um die Ohren weht, wir machen weiter!“ sagte Susanne Schaper. Die beiden Kandidaten stellten insbesondere die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Bewerbungsreden. Sie forderten eine Mindestrente von 1.200 Euro und eine umfassende medizinische Versorgung. Sie sagten auch börsennotierten Wohnungsunternehmen den Kampf an und betonten, dass der Klimawandel gesellschaftlich angegangen werden müsse.

„Deshalb stehen wir für eine sächsische Industriestrategie, die eine soziale und ökologische Wende darstellt und durch ein entsprechendes Investitionsprogramm insbesondere für die Bereiche Energie, Verkehr und öffentliche Infrastruktur flankiert wird“, sagte Stefan Hartmann. Die Investitionsbremse in Sachsen muss abgeschafft werden. Damit meint er die in der sächsischen Verfassung verankerte Schuldenbremse.

Die Devise lautete, in die Zukunft statt zurück zu blicken. Themen sollten in den Vordergrund gerückt werden. Das machte auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in seiner Rede deutlich. Der als Überraschungsgast angereiste Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, legte den Finger in die Wunde, die Sahra Wagenknecht mit ihrer angekündigten Parteigründung geschlagen hat. Er gab zu, dass die Gruppe politisch tot sei. Doch er zeigte sich dennoch kämpferisch: „Jetzt wird der Todesstoß geläutet. Aber das ist viel zu früh. Wir werden es schaffen!“ Bartsch sagte, er wolle gemeinsam mit Bodo Ramelow, Sebastian Walter, dem Landesvorsitzenden der Linken in Brandenburg und den sächsischen Spitzenkandidaten die Zukunft der Partei gestalten. Die Landtagswahlen im kommenden Jahr seien hierfür ein entscheidender Schritt, sagte Bartsch.