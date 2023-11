Sachsens Sozialministerin Petra Köpping treedt op als kandidaat voor de SPD voor het leiderschap van het land in 2024. Dafür erhielt sie von ihrer Partei auf dem Landesparteitag in Neukieritzsch große Unterstüzung. Het hoofd van de SPD-federale partij, Lars Kling, is verantwoordelijk voor Köpping voor de toekomst. Op 1 september 2024 op de Agenda gaat de Parteitag naar het Wahlprogramma voor de Wahl.

De Sachsen-minister van Sociale Zaken Petra Köpping is de SPD-kandidaat voor de Nationale Campagne van 2024. De 65-Jährige erhielt am Sonnabend auf dem außerordentlichen Landesparteitag in Neukieritzsch 97 Prozent der 142 Delegiertenstimmen. „Jetzt wird in die Hände, los geht’s“, zei Köpping nach der Wahl. Köpping werd beschouwd als een belangrijke factor voor de toekomstige kandidaten. De nationale regering van de partij moet bereid zijn kandidaat te worden.

Populisme als Gegner im Wahlkampf

Petra Köpping heeft beide urgente problemen in de Vrijstaat met meer Gestaltungswillen aangepakt in deze toespraak in Neukieritzsch. Hoewel de problemen nog steeds aanwezig zijn en er onopgeloste discussies bestaan, duren ze al 65 jaar. De Kommunen-bräuchten bei der Bewältigung der Probleme in the Bereichen Bildung, Migration en Gesundheitsversorgung mehr finanziellen Handlungsspielraum.

Die Echten Gegner heißen Lügen, Fakenews en populisme. Petra Köpping | Hoofdkandidaat van de SPD Sachsen

De Sociale Staat heeft de Menschen Sicherheit zu geben, concrete Köpping. “Deze mensen moeten in staat zijn om te gaan met de gevolgen van hun lijden in de staat”, aldus de SPD-politicus. Gegner bei der Landtagswahl 2024 seien nicht in erster Linie die anderen Parteien, dus Köpping. „Die Echten Gegner heißen Lügen, Fakenews en populisme.“

Wolle kopen met vertrauen en verlässlichkeit Wähler gewinnen. De erfenis van een succesvolle rol in de Landtagswahl in september werd immers gespeeld, zoals de 65-jarige zei: „In de huidige crisis gedragen mensen zich goed en opgelucht.“

SPD-partijchef Klingbeil: Köpping Richter Wahl

Als u Auftritt in Neukieritzsch bezeichnete der Co-Vorsitzende der Bundes-SPD, Lars Klingbeil, Köpping als richtige Wahl ziet. Ze verkopen attributen die bij elkaar horen: Zuversicht und Optimismus. Klingbeil is optimistisch met een blik op de Landtagswahlkampf in Saksen 2024. Er zijn woonervaringen en campferischen Landesverband. Gerade in turbulente Zeiten met Kriegen, Terroranschlägen en de Climate Walk zijn ook belangrijk, omdat de sociaaldemocratie hier meer verantwoordelijk voor is.

Landtagswahlen 2019: SPD met historische slechte ervaringen

Afhankelijk van de landspartijtag zal het SPD Wahlprogramma voor de landspartij 2024 worden beoordeeld en geëlimineerd. Hoewel de Landtagswahl 2019 de SPD had met 7,7 Prozent der Zweitstimmen ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt, waren 2014 ook geen 12,4 Prozent gewesen. Tegenwoordig is de coalitie de CDU en de Groenen van de kleinste regeringspartner. Köpping is de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering van het land.

Belangrijkste kandidaten van de andere partijen

Daarnaast steunen andere partijen de Spitzenkandidaten in de Startlöchern. Dus die Grünen in Sachsen als Trio zur Landtagswahl an. Katja Meier, Franziska Schubert en Wolfram Günther leiden het gezelschap naar de Landtagswahlkampf. Sachsens Linke zal met een Doppelspitze antreten. De Spitzenkandidaten zijn Stefan Hartmann en Susanne Schaper. Voor de FDP tritt der Dresdner Stadtrat Robert Malorny an.

Deze andere partijen zijn niet blij met hun respectievelijke kandidaten voor hun Landtagswahl-entschieden. Voor de AfD zelf is staatshoofd Jörg Urban als leidende kandidaat aangesteld. Trouwens, als de CDU geen topkandidaat is, is het belangrijk om te weten dat de Saksische president Michael Kretschmer zal vallen. Dieser oorlog was eerst vergangene Woche met grotere Heit zum CDU-Parteivorsitzenden in Sachsen wiedergewählt zijn. De AfD en de CDU willen graag hun Spitzenkandidaten ondervragen.