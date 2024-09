Status: 27.09.2024 15:34 Uhr

Na een paar gesprekken blijf je over deze potentie beschikken tijdens het volgende managementjaar in Sachsen. Maar wanneer officieel overleg tussen de CDU, SPD en BSW niet mogelijk is.

De CDU, de Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) en de SPD worden vaak beïnvloed door gesprekken in Dresden. De betekenis is bislang von „Kennenlerngesprächen“ die Rede. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd over de relatie tussen de partijen. De ontmoeting op uw gemak zal eeuwig duren.

Am 1. Oktober vindt de eerste Sitzung des nieuwe Saxon Landtags statt. Nu ontmoeten we de CDU, SPD en BSW tijdens besprekingen. (Archivbild)

Eerste gesprekken „konstruktiv“

Na de eerste run van de afgelopen maanden is het feest goed verzorgd. De SPD spreekt van “constructieve gesprekken”. BSW-president Sabine Zimmermann, die betrokken was bij de fractie van de partij in het land, zei dat ze blij zou zijn. Je bent erg optimistisch, de man is geïnteresseerd in de goede oplossingen die je hebt gevonden en je bent gelukkig.

BSW niet voor Regierung

De Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) had sinds abgeschnitten beide Landtagswahlen in Thüringen, Saksen en Brandenburgse juwelen. In Saksen blijft de CDU samenwerken met de BSW. Op 1 september had de CDU 31,9 procent van de stemmen en liep nu voorop voor de AfD (30,6 procent). De BSW heeft een score van 11,8 procent en op zichzelf een ließ SPD (7,3 procent) en een groene (5,1).

MDR (ben)/dpa