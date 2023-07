Hannes Loth ist der erste AfD-Politiker, der in Deutschland zum hauptamtlichen Oberbürgermeister gewählt wurde. Der 42-Jährige setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen den parteilosen Nils Naumann durch. Loths Wahlsieg folgt nur eine Woche nach dem Erfolg von Robert Stuhlmann im Kreis Sonneberg, wo er zum ersten AfD-Landrat gewählt wurde.

Dem vorläufigen Ergebnis zufolge erhielt Loth 51,13 Prozent aller Stimmen und schlug damit knapp Naumann (48,87 Prozent). Der AfD-Politiker erhielt knapp über 100 Stimmen mehr als sein Konkurrent. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag in Raguhn-Jessnitz bei 61,5 Prozent.

Hannes Loth: Erster AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt gewählt

Erstmals stellt die AfD einen Verwaltungschef in einer Kommune oder Stadt in Deutschland. Hannes Loth ist seit 2016 Mitglied des Landtags Sachsen-Anhalt und gelangte über die Landesliste der AfD ins Parlament. 2016 trat er als Bürgermeisterkandidat im sachsen-anhaltinischen Köthen an, scheiterte jedoch deutlich mit 2,1 Prozent.

Die AfD hatte zuletzt in bundesweiten Umfragen deutlich zugelegt, der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte dafür die Politik der Ampel-Regierung verantwortlich gemacht. Vertreter von SPD, FDP und Grünen hatten Merz dafür scharf kritisiert. Nach dem Erfolg von Robert Stuhlmann bei der Landratswahl im Landkreis Sonneberg verschärfte sich der Schlagabtausch erneut.

Raguhn-Jeßnitz: AfD feiert zweiten Erfolg nach Landtagswahl in Sonneberg

Als neuer Bürgermeister leitet Hannes Loth die Stadtverwaltung und ist zugleich Vorsitzender des Stadtrats. Darüber hinaus ist er für die Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen verantwortlich. Als Bürgermeister in Deutschland hat er auch die Aufgabe des Wahlleiters seiner Gemeinde bei Europa-, Bundes-, Landtags- oder Kommunalwahlen.

Im Ratuhn-Jeßnitz-Stadtrat liegt die AfD derzeit bei 20,1 Prozent, knapp hinter der CDU (22,7 Prozent). Eine Neuwahl des Oberbürgermeisters war notwendig geworden, nachdem Amtsinhaber Bernd Marbach Ende März aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte. (shh)