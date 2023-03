In een vijfdelige serie over de ‘Extreem passieve, agressieve huisgenoot’, doet mevrouw Brier alsof het haar niets kan schelen om het vuilnis buiten te zetten als het niet haar dag is; handhaaft een regel over het niet ontvangen van mensen op doordeweekse avonden; klaagt dat haar kamergenoot om 03.27 uur thuiskomt; zet die kamergenoot sterk in om hun huurcontract te verlengen en verwelkomt vervolgens een gast in ‘de gemeenschappelijke ruimte’. (De eerste drie video’s zijn elk miljoenen keren bekeken.) Mevrouw Brier’s eigen echte kamergenote, Alice Duchen, een IC-verpleegkundige, staat vaak uitgestreken achter de camera.

De twee vrouwen wonen in Greenwich Village, in de buurt van een rek met CitiBikes (mevrouw Brier heeft ook de CitiBike-poser gestuurd die opzichtig “aan uw linkerhand!” blaat), in een klein appartement met twee slaapkamers. Ze bevindt zich op een lagere verdieping dan het personage dat ze speelt in een van haar meest populaire video’s, die ademloos een bezoeker aanspoort om zes trappen op te gaan in een gebouw waarvan ze probeert te beweren dat het luxe is: ‘Het zal het zo waard zijn! Kom op!”

Elf dagen voor de Caveat-comedyshow zat mevrouw Brier in de eetzaal van haar appartement voor een bord met onaangeroerde koekjes, onder een verzameling schilderijen van haar grootmoeder van vaderskant, en vertelde ze haar oorsprongsverhaal.

Haar moeder, Susan Cinoman, is een toneelschrijfster die momenteel werkt aan een feministische hervertelling van de koning Arthur-legende die op haar vijfde scheidde van de vader van mevrouw Brier, een cardioloog. ‘Heel hartelijk,’ zei mevrouw Brier. “Geen groot drama.”

Ze heeft een oudere zus, Gabrielle, nu een producer, en ze waren geobsedeerd door Disney Channel toen ze klein waren, ze organiseerden een moderne “Assepoester” – “behalve in plaats van het bal is het net een concert van Britney Spears” – en later “rom- com meisjesfilms’ zoals ‘Clueless’ en ‘Mean Girls’.