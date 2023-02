CNN

De traditionele christelijke feestdag vóór het begin van de vastentijd op Aswoensdag wordt gevierd als een kans om ruim voor de 40 dagen van offers in de aanloop naar Pasen te eten.

Vastenavond, die dit jaar op 21 februari valt, is ook een prima excuus – alsof er een nodig was – om pannenkoeken te eten, aangezien ze meestal boter en eieren combineren, rijk voedsel dat historisch gezien werd opgegeven voor het seizoen van bezinning.

Dat verklaart ook waarom Vastenavond in de Verenigde Staten beter bekend staat als Mardi Gras – of ‘Dikke Dinsdag’.

De vastenavond-traditie van het eten van pannenkoeken, gevierd door christenen van alle denominaties, dateert uit de Angelsaksische tijd.

Dat is het moment waarop een ‘pannenkoekenbel’ – ja, echt waar – zou worden geluid om christenen tot de biecht te roepen, waar ze van hun zonden zouden worden vrijgesproken, of ‘verschrompeld’, zoals ze plachten te zeggen.

Maar pannenkoeken – in allerlei vormen, gemaakt van allerlei soorten ingrediënten – sieren al millennia lang tafels over de hele wereld, in alle culturen en geloofsovertuigingen.

Hoewel het moeilijk en ongetwijfeld omstreden is om een ​​definitieve pannenkoekdefinitie te vinden, zijn hier enkele van de allerbeste pannenkoeken ter wereld.

Afkomstig uit de streken van de Provence in Frankrijk en Ligurië in Italië, waar ze bekend staan ​​als farinata, worden deze pannenkoeken eenvoudig gemaakt van kikkererwtenmeel, water, olijfolie en kruiden.

Deze onweerstaanbare lekkernijen worden traditioneel gekookt in grote koperen pannen met olie in houtgestookte ovens en zijn een geweldig glutenvrij alternatief voor pizza. Socca is ook een favoriet op het gebied van straatvoedsel in steden als Nice, waar het wordt geserveerd in papieren kegels en bestrooid met zwarte peper.

In Rusland en andere Slavische landen komen deze dunne, ronde pannenkoeken gemaakt met boekweitmeel en gist meestal in grotere versies dan die in veel gastronomische restaurants, waar ze vaak worden gegarneerd met kaviaar of gerookte zalm.

Blini’s, een hoofdbestanddeel van de Russische keuken, komen vaak op de voorgrond rond Vastenavond in een feestweek genaamd Maslenitsa, of ‘Pannenkoekenweek’. Een week lang elke dag pannenkoeken? We houden van het geluid ervan.

Dieetbeperkingen en -voorkeuren hebben talloze pannenkoeken gezien, maar weinigen kunnen de heerlijke creativiteit van hennepproteïnepannenkoeken van de met een Michelin-ster bekroonde chef-kok Sven Wassmer bij Verve by Sven in het Grand Resort Bad Ragaz in Zwitserland evenaren.

Zwitserland staat bekend om zijn gezonde ontbijten, en Wassmer’s glutenvrije pannenkoeken met hennepproteïne in plaats van meel, met toppings zoals bananen, amandelen, ahornsiroop – en misschien een vleugje slagroom – passen zeker bij de rekening.

De Japanse naam voor deze populaire traktatie verraadt ze. “Hottokeki” – ja, warme broodjes. Deze superzachte, extra lange schoonheden hebben Instagram stormenderhand veroverd dankzij hun souffle-achtige structuur en textuur, gemaakt door eiwit te gebruiken in een meringue die aan het beslag wordt toegevoegd.

Bedek ze met alles van bessen tot verse room, ahornsiroop tot spek. Vergeet alleen niet een foto te plaatsen voordat je gaat smullen.

In tegenstelling tot de meeste pannenkoeken, zijn deze geurige, knapperige driehoeken eigenlijk gemaakt van deeg in plaats van beslag, waardoor ze een knapperige, schilferige en taaie textuur krijgen.

Makkelijk genoeg om thuis te maken, sommige mensen dopen ze graag in sauzen met soja of chili. Maar ze zijn geweldig zoals ze zijn: heet uit de pan of wok, schilferig met de subtiele kick van lente-uitjes. Regionale variaties omvatten die uit Shanghai met varkensvet voor extra decadentie.

Franse pannenkoeken zouden tegen een stootje kunnen in de Pancake Hall of Fame – als die er niet is, zou die er wel moeten zijn. Deze ultradunne pannenkoeken zijn ontstaan ​​in Bretagne in het noordwesten van Frankrijk, ver terug in de 13e eeuw, maar zijn sindsdien over de hele wereld geliefd.

Ze kunnen zoet zijn met vullingen zoals fruitconserven, siropen of chocolade, of hartig, beroemd met ham en kaas, tot in de perfectie gesmolten.

Kijken hoe ze worden bereid, is echt culinair theater, aangezien het beslag langzaam wordt overgehaald om de consistentie te perfectioneren voordat het vakkundig wordt omgevouwen.

Dik en donzig, gedrenkt in ahornsiroop en vaak geserveerd met het contrast van zoute, knapperige bacon, wedijveren maar weinig pannenkoeken met de decadentie van een klassieke stapel Amerikaanse pannenkoeken.

Amerikaanse recepten voor pannenkoeken dateren uit 1796 en ‘American Cookery” van Amelia Simmons, ook al is haar suggestie van ‘Indian Slapjacks’, gemaakt van maïsmeel, grotendeels vergeten.

Tegenwoordig leidt het gebruik van karnemelk in deze klassiekers tot een fijner kruim, extra luchtigheid en een subtiele smaak. Waar ze ook worden geserveerd, zorg ervoor dat je ze hoog opstapelt.

Latkes, een gevierd gerecht uit de Ashkenazi-joodse keuken, bevat nog een ongewoon ingrediënt in de vorm van aardappel. Maar dat was niet altijd zo, want totdat de populariteit van spuds groeide in Oost-Europa in de 19e eeuw, draaide het recept helemaal om kaas.

Tegenwoordig worden geraspte aardappelen, uien en eieren gecombineerd om heerlijk knapperige beignets te maken die worden overgoten met zure room, appelmoes, lox en meer.

Aardappel komt ook voor in deze geweldige Indiase versie van een pannenkoek die buitengewoon groot kan worden. Een populaire ontbijttraktatie in Zuid-India, maar elders de hele dag door gegeten. Het beslag is gemaakt van gefermenteerde rijst en linzen, terwijl de geurige vulling bestaat uit aardappelen met mosterdzaad, kokosnoot, kurkuma en koriander.

Ze worden geserveerd met chutneys, die in het hele land variëren, zoals kokosnoot, tomaat, koriander of pinda, wat zorgt voor briljant gemeenschappelijk eten.

Traditionele pannenkoeken in Engeland zouden heel goed een Amerikaanse huivering kunnen veroorzaken. Klein en dun, ze zijn een miljoen mijl verwijderd van de met ahornsiroop bedekte stapels die zo geliefd zijn in de VS.

Maar er is geen twijfel over hun eigen eenvoudige, elegante charmes – ervan uitgaande dat het je is gelukt om ze in de pan te houden, nadat je ze in de lucht hebt gegooid.

Er is eigenlijk maar één manier om ze op Pancake Tuesday, zoals de Britten het noemen, te eten: met een scheutje citroensap en wat kristalsuiker.

China’s tweede inzending komt in de vorm van de klassieke ragfijne, doorzichtige bloempannenkoekjes die worden gebruikt om langzaam gegaarde Pekingeend in te pakken.

Bloem, water en zout zijn de eenvoudige ingrediënten die worden gebruikt om het deeg te maken, voordat de pannenkoeken zachtjes worden gekookt in een stoommandje.

Leg vervolgens je eend in lagen, voeg lente-uitjes en hoisin- of zoete bonensaus toe. Bij Woo Cheong Tea House in Hong Kong wordt bruine suiker uit Okinawa toegevoegd aan de eendensaus, waardoor ze nog onweerstaanbaarder worden.

Oké, technisch gezien is het meer een ongezuurd flatbread, maar de geliefde Ethiopische injera, een sponzige en lichtzure creatie gemaakt van teffmeel, voldoet ook aan onze pannenkoekendoosjes. Hier wordt meel gemengd met water en ersho, vergelijkbaar met een zuurdesemstarter, waardoor gisting op gang komt.

Dit mengsel wordt vervolgens in een pan gegoten of op een traditionele ronde bakplaat, een mitad genaamd, die zorgt voor een gladde onderkant en poreuze bovenkant, perfect voor het opscheppen en absorberen van sauzen en andere smaken.

Bretonse galettes, afkomstig uit de wilde en prachtige regio Bretagne in het noordwesten van Frankrijk, zijn een kijk op pannenkoeken waar de lokale bevolking buitengewoon trots op is.

Deze lekkernijen worden gemaakt met gezond boekweitmeel dat in vierkanten is gevouwen om niet-zo-gezonde hartige vullingen zoals ham, eieren, spek of kaas te omhullen.

Galettes zijn geweldig in combinatie met een glas appelcider, maar vergeet niet dat er in Frankrijk alcohol in zit.

Deze pannenkoeken met een ongebruikelijke naam, die vooral populair zijn in de staat Washington, staan ​​ook bekend als een Bismarck of een popover – terwijl het voor Britten vergeven zou zijn om ze Yorkshire pudding te noemen.

Maar er is geen verwarring over de kookmethode – ze worden gebakken in metalen pannen in de oven. In de VS worden de gezwollen pannenkoeken vaak gegarneerd met boter, suiker en een scheutje citroen of siroop.

Het kanton Obwalden ligt in het hart van Zwitserland en is de thuisbasis van deze ongebruikelijke pannenkoeken die worden versnipperd voordat ze worden geserveerd, meestal tijdens het avondeten.

Cholermus wordt gekookt in boter en als ze bijna gaar zijn, worden de lekkernijen in stukken gesneden en gebakken tot ze perfect goudbruin zijn. Serveer met suiker, een laagje kaneel en appelmoes. En waarschijnlijk herhalen.

Deze kleine en donzige pannenkoeken zijn net zo trots Australisch als Vegemite. Ze zijn echter niet te verwarren met een Brits gerecht met dezelfde naam.

Beneden wordt bakpoeder aan het beslag toegevoegd om ze te laten rijzen. Eenmaal goudbruin, worden ze gestapeld en traditioneel gegarneerd met room, suiker en verse aardbeien – of aardbeiengelei.

Een van ’s werelds lekkerste hartige pannenkoeken komt uit Korea en de hete, pittige en knapperige combinatie van ingrediënten zorgt ervoor dat je terugkomt voor meer.

Kimchi is het geliefde traditionele Koreaanse bijgerecht van gefermenteerde groenten, toegevoegd aan meel, eieren en meer om een ​​beslag te maken. Eenmaal gebakken, combineren unieke smaken zich tot een zinderende, knapperige pannenkoek, perfect om te dippen – of om te eten zoals het komt.

Eindelijk, naar Venezuela en hun fantastische dunne, kaasachtige maïspannekoeken die bekend staan ​​als cachapas. Het gebruik van verse of bevroren maïs geeft het beslag een gedefinieerde zoetheid, terwijl verse kaas en boter zorgen voor onweerstaanbare vullingen.

De sleutel, zoals bij bijna onze wereldwijde selectie van pannenkoeken, is de manier waarop ze worden gekookt. Bak ze tot ze goudbruin en krokant zijn voordat je de queso de mano-kaas in het midden laat smelten.