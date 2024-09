Berlijn (d.de) – InnoTrans, ’s werelds grootste handel in transporttechnologie, opent van 24 tot 27 september 2024 haar deuren op het beursterrein Messe Berlin. Leiders en onderzoekers uit de industrie presenteren de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van spoorwegtechnologie. Het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum presenteert zijn futuristische ‘NGT Taxi’-concept. De lichtgewicht modulaire hightech bus op rails, ontworpen om autonoom te rijden en de verbindingen met het platteland te verbeteren. Met 3.000 exposanten uit 39 landen vestigt de 14e InnoTrans nieuwe records voor exposanten. De Duitse minister van Transport Volker Wissing en de directeur-generaal van de EU voor Transport Magda Kopczyńska openen de mondiale transportbeurs. Wissing zei: “Ik ben blij dat InnoTrans dit jaar voor het eerst een deel van de tentoonstellingsruimte wijdt aan kunstmatige intelligentie. Er is een enorm potentieel op dit gebied, vooral in een periode van tekort aan geschoolde arbeidskrachten en groeiende transportbehoeften.”