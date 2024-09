tz München Stadt

van: Dirk Walter, Andreas Beez

Chaos totaal op het Hauptbahnhof: De Polizei versucht, de Wiesn-Rückkehrer irgendwie in ordenete Bahnen zu lenken. © Markus Götzfried

Chaos bij het uitbreken van de reservierungswechsel: Wegen een Oberleitungsschade weg van de S-Bahnen. Zuge wurden evakuert.

Update, 20 september, 06:01 uur: De reparatiewerkzaamheden aan de Stammstrecke werden in de nacht geannuleerd. Het S-Bahn-vervoer varieert aanzienlijk.

Dit is waar: „Het is een kwestie van tijd, dat is wat er gebeurt als de steun van de huidige structuur aanwezig is, en er ontstaan ​​ook geen problemen tijdens de transitieperiode.“

Update, 21.00 uur: Om 21 uur was de Duitse federale politie nodig, omdat er meer S-Bahnen werden geëvacueerd. Alleen al in de S3 werden 300 gastgasten getroffen. Insgesamt sollen 600 mensen worden naar het Zügen-signaal gebracht.

Eerste melding op 29 september: Hektik rund um Oktoberfest, Einsatzfahrzeuge sindsdien met Blaulicht onderweg, Whosnbesucher duidelijke nichtje, die sie nach Hause kommen sollen. De basis voor de Chaos is dat er een Oberleitungsschaden is, die verantwoordelijk is voor een Notarzteinsatz die Reden is. De Bundespolizei dwingt de verkeerswachten de weg over te steken, maar de route is niet toegestaan. De S-Bahn Steige op het Hauptbahnhof is inmiddels gesloten.

Chaos an der Wiesn informeer een S-Bahn-Störung: Viele Besucher nicht, wie sie nach Hause kommen sollen. © Dirk Walter

De brandweer wordt rond de Oktoberfest-vieringen geleid, die hier op de Hackerbrücke staan, met voldoende toegang tot de Einsatz. © Markus Götzfried

Oberleitungsschaden: S-Bahn-chaos in München – Bundespolizei räumt Bahnhöfe

De S-Bahn-steig an der Hackerbrücke is een geäumt van de Bundespolizei. Die bezoekers aan hun thuis weg van huis werden weggegooid. © Dirk Walter

Als u lange afstanden aflegt, zijn de S-Bahnen niet ver weg. Viele Wiesnbesucher sind zuur en wie nicht, wie sie nach Hause kommen sollen. Jenny (33) uit München zei tegen onze redacteur: “We zijn blij geweest met de hackerbrug van de politie en ons centraal station. Keine Ahnung, wie zal nach Hause komen sollen. Könnte langere duur.”

Polizei und Menschenmassen op Hauptbahnhof: Vanwege de chaos van de S-Bahn moet u op weg naar huis overlijden. © Markus Götzfried

De S-Bahn-treinen ondersteunen ook de Oktoberfest-gasten en de U-Bahn.