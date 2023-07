London

Die Reisebranche hat einer weltweiten Konjunkturabschwächung getrotzt und Rekordbuchungen und Gewinne erzielt, da die aufgestaute Nachfrage nach der Pandemie die Ausgaben für Flugtickets und Hotels ankurbelte. Aber das könnte sich allmählich ändern.

Ryanair (RYAAY), Europas größte Fluggesellschaft nach Passagierzahlen, warnte am Montag, dass eine hohe Inflation und steigende Zinsen die Lust auf Flugreisen in der zweiten Jahreshälfte dämpfen könnten.

„Wir sind besorgt über die Auswirkungen dieser makroökonomischen Trends“, sagte CEO Michael O’Leary in einem auf der Website des Unternehmens veröffentlichten Video und fügte hinzu, dass sie „die Verbraucherausgaben in der zweiten Jahreshälfte beeinflussen könnten“.

Die Aktien des Billigfliegers, der ein Indikator für die europäische Luftfahrtindustrie ist, fielen am Montag um bis zu 5 %, bevor sie ihre Verluste wieder ausgleichen konnten. Die britischen Konkurrenten EasyJet (ESYJY) und Jet2 fielen um bis zu 4,6 % bzw. 4 %, bevor sie einen Teil des verlorenen Bodens wieder aufholten.

Nach der Pandemie ist das Reisen wieder in vollem Gange, da die Menschen, die monatelang zu Hause festsaßen, die Gelegenheit genossen, neue Orte kennenzulernen und wieder mit Familie und Freunden in Kontakt zu kommen. Dies hat es Fluggesellschaften wie Ryanair ermöglicht, trotz des Wirtschaftswachstums höhere Tarife zu verlangen kam in vielen seiner größten Märkte zum Stillstand.

Ende letzten Jahres schüttelte O’Leary die Sorgen über die Auswirkungen des erwarteten Wirtschaftsabschwungs in Europa auf das Geschäft von Ryanair ab und nannte sie „übertrieben“.

Seine Kommentare vom Montag zeigen, dass sein Ausblick vorsichtiger geworden ist, obwohl Ryanair für die im Juni endenden drei Monate einen Gewinn von 663 Millionen Euro (735 Millionen US-Dollar) meldete – fast viermal höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, als die Buchungen durch die umfassende Invasion Russlands in der Ukraine stark beeinträchtigt wurden.

Die durchschnittlichen Flugpreise bei Ryanair stiegen im letzten Quartal um 42 %, nachdem es im letzten Jahr erhebliche Preisnachlässe gegeben hatte, aber das Unternehmen stellte eine „Abschwächung“ fest Tarife für Last-Minute-Buchungen im Juni und Anfang Juli.

O’Leary sagte, die Fluggesellschaft müsse möglicherweise die Ticketpreise senken Es gelang ihm nicht, seine ehrgeizigen Ziele für das Passagierwachstum zu erreichen, insbesondere da die Inflation und steigende Hypothekenzinsen die Verbraucherausgaben belasteten.

Er behielt jedoch eine charakteristische optimistische Note bei und betonte, dass Ryanair in Rezessionen tendenziell zulegte, da die Fluggäste nach günstigeren Tickets suchten.

Die Fluggesellschaft Nun geht man davon aus, in den zwölf Monaten bis März 2024 183,5 Millionen Passagiere zu befördern. Das liegt aufgrund von Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Boeing 737-Flugzeuge leicht unter der vorherigen Prognose von 185 Millionen Passagieren.

Ryanair stimmte Anfang des Jahres dem Kauf von bis zu 300 Boeing 737-10-Flugzeugen im Wert von 40 Milliarden US-Dollar zu.

Die in Dublin ansässige Fluggesellschaft, die am Freitag Pläne bekannt gab, innerhalb weniger Wochen nach Kriegsende in die Ukraine zurückzukehren, prognostizierte für das Gesamtjahr ein „bescheidenes“ Gewinnwachstum.

Die International Air Transport Association gab letzten Monat bekannt, dass sie erwartet, dass Fluggesellschaften weltweit im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar erzielen werden, was mehr als eine Verdoppelung ihrer Prognose vom Dezember darstellt. Die jüngste Zahl stellt einen deutlichen Umschwung für die Luftfahrtindustrie dar, die zwischen 2020 und 2022 Nettoverluste in Höhe von 183 Milliarden US-Dollar erlitt, da die Pandemie-Lockdowns den Reiseverkehr beeinträchtigten.