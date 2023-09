Kuchen im Himmel? Eher wie ein Kuchen im Gesicht.

Ryanair-Chef Michael O’Leary bekam am Donnerstag Sahnetorten ins Gesicht geschlagen, als er vor dem Hauptquartier der Europäischen Kommission in Brüssel stand.

Der Chef der Billigfluggesellschaft war in Brüssel, um den Winterflugplan seines Unternehmens bekannt zu geben und eine an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerichtete Petition zum Schutz sogenannter Überflüge in Europa zu überreichen (EU-Vorschriften verhindern, dass Fluggesellschaften Länder überfliegen, wenn lokale Flugsicherungskontrollen stattfinden). Mitarbeiter streiken).

O’Leary stand neben einer Pappfigur von der Leyen und wurde von den Kuchen zweier Frauen überrascht. „Willkommen in Belgien!“ sagte einer von ihnen und fügte später hinzu: „Stoppt die Umweltverschmutzung durch eure verdammten Flugzeuge.“

Es war nicht klar, ob die Kuchenwerfer Teil einer Klimaschutzgruppe waren.

O’Leary lachte über den Vorfall und sagte, er sei noch nie „so herzlich willkommen geheißen“ worden.

„Leider waren sie Umweltschützer und die Creme war künstlich. Ich lade die Passagiere ein, nach Irland zu kommen, wo die Creme besser ist“, sagte er.

Auch Ryanair scherzte in seinen sozialen Medien über den „herzlichen Empfang“.

„Die Passagiere sind mit unseren Routen und unserer Petition so zufrieden, dass sie mit Kuchen feiern“, so das Unternehmen schrieb auf X, ehemals Twitter. „Wir haben leckere, günstige Tarife!“

Nicht nur die Unzufriedenheit von Umweltschützern wirft einen Schatten auf O’Learys Reise nach Belgien. Belgische Piloten in Charleroi planen, am 14. und 15. September zum vierten Mal in zwei Monaten zu streiken, um gegen niedrige Löhne zu protestieren.

In Belgien werden derzeit viele Sahnetorten geworfen. Am Samstag wurde Georges-Louis Bouchez, Vorsitzender der frankophonen liberalen MR-Partei, bei einer Signierstunde in Lüttich mit einer Torte ins Gesicht geschlagen. Bouchez war nicht so ruhig wie O’Leary und schmierte dem Kuchenwerfer etwas von der Creme ins Gesicht, nachdem er von Umstehenden festgehalten wurde.