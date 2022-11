Ryan Reynolds verrät, ob die Begrüßung von Baby Nr. 4 „einfacher“ sein wird

Warum Ryan Reynolds „HOFFT“, dass Baby Nr. 4 ein Mädchen ist

Ryan Reynolds auf jeden Fall, weiß vielleicht ein oder zwei Dinge über Elternschaft.

ICYMI, der Totes Schwimmbad Schauspieler bestätigte kürzlich, dass er und seine Frau Blake Lebhaft erwarten ihr viertes gemeinsames Baby. Ob der Prozess dieses Mal „einfacher“ sein wird, da sie ihn bereits dreimal durchlaufen haben?

„Ja und nein“, sagte Ryan exklusiv zu E! Neuigkeiten am 7. Nov Temperamentvoll Premiere in New York. „Ich meine, die Dinge, die wir wissen, werden uns helfen, die Dinge ein bisschen schneller zu überstehen. Aber ich weiß es nicht. Alles kann passieren.“

Der Schauspieler, der zuvor erzählte, dass das Paar die Tradition hat, das Geschlecht von Babys bis zur Geburt völlig überraschend zu halten, fügte hinzu: „Ich weiß noch nicht einmal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Also, wir werden sehen. „

Aber der baldige Zuwachs zu seiner Familie – zu der auch Töchter gehören James7, Inez6 und Betty, 3 – ist nicht der einzige Meilenstein, den der Schauspieler feiert. In diesem Jahr wird Ryan bei den People’s Choice Awards 2022 am 6. Dezember auch der People’s Icon Award verliehen. Wie besonders ist die Ehre für den Schauspieler?