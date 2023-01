Ryan Reynolds und Rob McElhenney „genau wie wir“, sagt Wrexham-Star Paul Mullin, der „bodenständige“ Besitzer dafür lobt, dass sie „Stolz“ auf das Hemd zurückbringen und „der Community Hoffnung geben“.

Wrexham-Stürmerstar Paul Mullin lobte die „bodenständigen“ Hollywood-Besitzer des Clubs, Ryan Reynolds und Rob McElhenney, dafür, dass sie nicht nur das Team, sondern auch die Stadt verändert haben.

Mullin ist wohl das bekannteste Gesicht in Wrexham – nach seinen A-List-Besitzern – mit seinen satten 55 Toren in 71 Spielen, die die walisische Mannschaft zu neuen Höhen führen.

Getty Mullin und Wrexham sind dank ihres unglaublichen Saisonstarts auf einem Höhepunkt

wrexham auf youtube Und viel Anerkennung geht an ihre sehr erkennbaren Besitzer

Mullin, der 2021 nach einer rekordverdächtigen Saison mit 34 Toren von Cambridge United unter Vertrag genommen wurde, hat die Mannschaft in den letzten 28 Spielen zu einem Rekord von einer Niederlage geführt und ist mit sechs Toren der beste Torschütze des FA Cup in dieser Saison.

Er wird am Sonntag die Chance bekommen, diese Bilanz zu ergänzen, wenn sie in der vierten Runde gegen Sheffield United antreten – mit Live-Kommentaren auf talkSPORT.

Der 28-jährige Spieler der Liverpool and Everton Academy ist auch in der Disney+-Dokumentation „Welcome to Wrexham“ stark vertreten, wobei seine große Unterschrift maßgeblich an der großen Veränderung des Schicksals des Teams beteiligt war.

Darüber hinaus hat er auch in einer urkomischen Werbung mitgespielt, in der er gegen Deadpool-Superstar Reynolds angetreten ist, was die Spieler aufgrund der Bodenständigkeit ihrer Besitzer inzwischen gewohnt sind.

Im Gespräch mit talkSPORT.com sagte Mullin: „Ich denke, sowohl Rob als auch Ryan sind wirklich gut darin, dafür zu sorgen, dass sich alle wohl fühlen, das ist eine ihrer Stärken.

„Die Art und Weise, wie sie in der Welt wahrgenommen wurden – was sie selbst sind – als große Superstars der A-Liste, aber für uns sind sie nur normale Menschen.

„Sie versuchen wirklich, Ihnen zu vermitteln, dass sie genau wie Sie sind, und sie sind einfach sehr erfolgreich in ihrem Job, und es ist dasselbe wie bei uns, wir wollen so erfolgreich sein wie sie.

@paulmullin12 Mullin hat es als unglaublich einfach empfunden, mit den neuen Eigentümern auszukommen

„Sie sind großartige Besitzer und sie bleiben in Kontakt und führen sehr offene Gespräche. Wenn Sie mit ihnen sprechen möchten, können Sie dies tun. Sie sind immer da, um Ihnen zu helfen, und manchmal überprüfen sie Sie und wie das geht Familie macht, was fantastisch ist.“

Einfach gesagt, Reynolds ist einer der berühmtesten Menschen der Welt, mit über 47 Millionen Followern auf Instagram, einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und einer Filmgeschichte, die weit in die Zehnmilliarden eingespielt wurde.

Als er begann, Mullin in den sozialen Medien zu folgen, kann man mit Fug und Recht sagen, dass es einen merklichen Unterschied gab.

Der 28-Jährige erklärte: „Es passiert einfach, aber es ist offensichtlich ziemlich surreal, aber man gewöhnt sich irgendwie daran, man nimmt es in Kauf, wenn diese Dinge passieren.

„Am Anfang, als Ryan mich zum ersten Mal auf Instagram hinzufügte und Rob mich twitterte und so, war es so etwas wie ‚Was ist hier los? Meine Anhänger explodieren!‘

Getty Images – Getty Reynolds ist einer der berühmtesten Schauspieler der Welt

„Es ist jetzt irgendwie ziemlich normal geworden und sie sind einfach normale Menschen, sie sind einfach sehr bodenständig und für uns hilft das sehr, als eine Gruppe von Jungs, wir sind gleich.“

Aber von den sozialen Medien bis zur Realität ist Mullin jetzt ein eigenständiger Star, der sich mit Reynolds messen kann, als er seine Szene mit seinem neuen Hollywood-Freund in einer Clubwerbung festnagelte.

„Ich wusste nicht, dass ich das mache, bis ich morgens hereinkam und dann kam Ryan vorbei und sagte uns, warum er hier war“, sagte er.

„Er hat es geplant und das gesamte Drehbuch selbst geschrieben, und als er mich bat, diesen Teil zu übernehmen, war es ziemlich entmutigend, weil ich es vorher noch nie gemacht hatte, aber überraschenderweise brauchte es nicht so viele Takes von meiner Seite.

„Es war nur eines dieser Dinge, die ich geschafft habe, mich zurechtzufinden, und es gab ein paar Kicherer hier und da, aber es machte mir nichts aus, es war ziemlich unterhaltsam, wie man es nicht oft bei einem Hollywood-Superstar sieht Ihre Auftritte vor Ihnen und ein Teil davon zu sein, war großartig.“

Mullin stieß in der One Password-Werbung mit Reynolds aneinander und wirkte nicht fehl am Platz

Aber nicht nur der Verein spürt den Unterschied, sondern auch die Stadt.

It’s Always Sunny in Philadelphia-Schöpfer und -Star McElhenney sagt, sein Interesse an Wrexham sei auf die Ähnlichkeiten mit seiner Heimatstadt Philly zurückzuführen.

Das bedeutet, dass sie nicht nur versuchen, dem Club zu helfen, sondern auch der Stadt, und wie Mullin erklärt, ist es auf jeden Fall echt.

„Ich kann nur sagen, seit ich für den Club unterschrieben habe, aber seit ich hier bin, haben nur die Eigentümer versucht, der Gemeinde und dem Club zu helfen, die nächste Stufe zu erreichen“, sagte er.

„Die Dinge, die sie für die Lebensmittelbanken und die umliegenden Gebiete tun, die Aufmerksamkeit, die sie auf Wrexham gelenkt haben, sie haben Leute, die von weit her kommen, um sie zu unterstützen.

Getty Junge Fans ziehen Wrexham jetzt den Giganten der Premier League vor

„Sie kommen, um uns spielen zu sehen, und es gibt jetzt junge Kinder, die Wrexham unterstützen wollen. Ich habe viele Tweets und Nachrichten darüber erhalten, wie die jungen Kinder in den letzten Jahren in Liverpool in Trikots von Manchester United und Chelsea herumgelaufen sind. alle Top-Teams, Kinder mit [Mohamed] Salah auf dem Rücken.

„Sie sind jetzt alle stolz auf ihre Wrexham-Tops mit Mullin auf dem Rücken oder [Ollie] Palmer bzw [Aaron] Hayden, es ist also großartig zu sehen und hoffentlich kann es die Community weiter voranbringen, weil sie wirklich entschlossen sind, zu den Spielen zu kommen, sie arbeiten hart für ihr Geld, aber sie geben es aus, um zu uns zu kommen, also werden wir versuchen, es ihnen zurückzuzahlen.

„Es ist gut, Besitzer zu haben, die so zugänglich sind, das hilft, ich denke, ein Klub der unteren Liga zu sein, erlaubt das, aber sie haben hart für ihr Geld gearbeitet, sie wollen weiterkommen.

„Als ich mit ihnen sprach, als ich zum ersten Mal unterschrieb, sagten sie, dass sie für die kommenden Jahre in Erinnerung bleiben wollen, weil sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben und versuchen, den Menschen zu helfen, und das ist die Art von Menschen, die sie sind, wirklich bodenständig.

Ryan Reynolds auf Youtube Die Echtheit der Besitzer ist den Spielern auf jeden Fall rübergekommen

„Der Clip zu dem Dokumentarfilm, in dem Rob sein Kind zurück in das Haus brachte, in dem er aufgewachsen ist, spiegelt ihn wirklich als Person wider und ist nicht inszeniert, es sind einfach wirklich normale Menschen, die geerdet und bodenständig sind und ich denke, seine Wurzeln spiegeln sich wirklich in den Menschen von Wrexham wider.

„Sie arbeiten hart für ihr Geld und wollen wirklich hinter einem Sportteam und ihrem eigenen Team in Wrexham stehen, und sie setzen sich dafür ein. Rob und Ryan als Eigentümer engagieren sich auch sehr für dieses Projekt und versuchen, den Menschen in der Gemeinde Hoffnung zu geben.“

Wrexham liegt derzeit mit 23 Siegen von 31 in dieser Saison vor einem FA-Cup-Sieg vor dem Meisterschaftsteam Coventry und einer Form, die, sollte es so weitergehen, mit ziemlicher Sicherheit zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder in die Football League zurückkehren würde.

Sollte das passieren, ist es nicht nur eine Hoffnung, die Reynolds, McElhenney und Mullin mitbringen werden, sondern auch ein Traum, der wahr wird, und es ist schwer zu argumentieren, dass dieses himmlische Match es nicht verdient hat.

