De eerste keer is dat de film “Free Guy” van Ryan Reynolds in het vervolg is verschenen. Doch ein Auftritt des Hollywood-Stars wirft Zweifel auf.

Ryan Reynolds (46) is van de Ansicht, het is niet zo dat je film een ​​fortsetzung is die moe is. Nach een van Hollywood-Stars auf dem “Just For Laughs”-Comedy-Festival in Londen scheint es non ganz dus, als ob die Zukunft zijn twee “Free Guy”-films noch ongewis.

De Schauspieler-oorlog in de actiekomedie “Free Guy” van Regisseur Shawn Levy (54) in Jahr 2021 nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen, sondern auch als Produzent beteiligt. Zie “Deadpool 2”-co-ster Rob Delaney (46) heeft zijn berichten van de branchemagazijnen “Variety” over het evenement gefragmenteerd, waarvan de plannen voor fortsetzungen van filmgenre door Reynolds geproduceerd worden. Als je macht hebt, kun je er zeker van zijn dat je ergens in geïnteresseerd bent.

“Het potentieel, een vervolg op ‘Free Guy’, was Spaß machen würde. Ich würde es lieben”, zei Reynolds erklärt. “Aber muss denn alles verdammt nochmal eine Fortsetzung sein? Ich weiß es nicht.” Manchmal sei es auch oke, een film die je maakt, der gut ankomme – und dann gehe jeder nach Hause.

Van 46 jaar tot 2021 noch op Twitter geschrieben, dass Disney en een van de fortsetzungen die je interesseren. Er is een lange versie van “Free Guy” als nieuwe Marke zu etablieren geweest: “Disney is het beste, als ze officieel een Fortsetzung möchten. Woo hoo!” Levy komt met commentaar en “Yuuuuuuuup”. Nun erzählt Reynolds, man müsse dem Drang broaderstehen, sofort zu sagen: “Oh, eine Fortsetzung wird den ersten (Film) valideren. Nein, der eerste Film validiert den eersten en dann kan du es dabei belassen. Ich weiß es ook nicht, wir sprechen noch darüber.”

Neben Reynolds speelde in de Komödie met onder meer Jodie Comer (29), Taika Waititi (47) en “Stranger Things”-ster Joe Keery (30). Guy (Reynolds) arbeitet als Angestellter einer Bank en trifft eines Tages die Frau seines Lebens (Comer). Er is een groot deel van het spel dat geen teken is dat in een videospel wordt afgespeeld en dat wordt gespeeld door helden.

SpotOnNieuws