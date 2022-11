Ryan Reynolds ist am Kauf der Ottawa Senators der NHL interessiert

CNN

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds ist am Kauf der Ottawa Senators aus der National Hockey League (NHL) interessiert.

„Ich versuche (die Senatoren zu kaufen)“, sagte Reynolds zu Jimmy Fallon in der Tonight Show. „Es ist sehr teuer, also brauche ich einen Partner mit wirklich tiefen Taschen.

„Man nennt es ein Konsortium, wenn man eine Gruppe bildet, um ein Unternehmen zu kaufen, und es ist so eine ausgefallene Art zu sagen: ‚Ich brauche eine Sugar Mommy oder einen Sugar Daddy‘, und wenn das nicht klappt, kaufe ich ein US-Senator, den sich jeder leisten kann.“

Am Freitag gab das Franchise bekannt, dass „ein Prozess für den Verkauf des Clubs eingeleitet wurde“.

„Dies war ein notwendiger und umsichtiger Schritt, um mit den zutiefst interessierten Parteien in Kontakt zu treten, die uns ihre Vision für die Zukunft des Teams zeigen können“, sagte der Vorsitzende und Gouverneur der Senatoren, Sheldon Plener, in der Erklärung vom Freitag.

„Eine Bedingung für jeden Verkauf wird sein, dass das Team in Ottawa bleibt.“

Der frühere langjährige Besitzer Eugene Melnyk ist nach einer Krankheit „friedlich“ gestorben, teilten seine Familie und sein Team im März mit.

Reynolds wurde in Vancouver geboren, verbrachte aber einige Zeit in Ottawa.

„Ich bin in Vancouver aufgewachsen, das immer mein Herz hat, aber ich bin auch in Ottawa, Kanada, aufgewachsen, da ich lange Zeit in Vanier verbracht habe, einer kleinen Stadt mitten in Ottawa“, sagte Reynolds.

Reynolds ist derzeit zusammen mit Rob McElhenney, dem Schöpfer von „It’s Always Sunny in Philadelphia“, Miteigentümer von Wrexham AFC, einem walisischen Fußballverein in Englands fünfter Liga.

Die Senators belegen derzeit den letzten Platz in der Atlantic Division und stehen mit 4-7-0 in diesem Jahr.