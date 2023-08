Während das Drehbuch auf komödiantische Weise andere Shows und Filme namentlich erwähnt – einschließlich der Der Pate, Stolz und Voreingenommenheit Und Zack Snyders Justice League –Es gibt mehrere Ostereier dazu Der Der Zauberer von OZ im Set versteckt. Ein Kinozelt zeigt, dass der Film von 1939 in der Puppenwelt spielt, aber die Inspiration hörte hier nicht auf.

„(Der Der Zauberer von OZ) macht etwas, das ich nachahmen wollte“, sagte Greta in einem Interview, „nämlich die Verwendung dieser unglaublichen Klangbühnen und dieser gemalten Himmel und dieses Gefühls von ‚authentisch künstlich‘, was ich sehr schön und emotional finde.“

Der 39-Jährige erklärte: „Ich denke an die gemalte Kulisse der Smaragdstadt, während sie auf sie zufahren, und wir haben in unserem Film die rosa Ziegelsteinstraße anstelle der gelben Ziegelsteinstraße eingefügt. Wir haben auch wunderschöne.“ gemalte Hintergründe von Horizonten. Wir haben es so ausgeführt, wie sie es in den 30er und 40er Jahren getan hätten.“