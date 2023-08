Dieses Lied erweist sich als mehr als nur Kenough.

Ryan Gosling hat gerade einen neuen beruflichen Meilenstein erreicht – einen Song in den Billboard Hot 100 zu landen.

Diese musikalische Leistung ist zu verdanken Barbie„I’m Just Ken“, in dem Ryans Charakter eine emotionale, von den 80ern inspirierte Ballade singt, in der er sein Leben als bloßes Gegenstück zu Barbie beklagt, bevor er zu einer epischen, choreografierten Nummer wird, in der alle Kens (und sogar Mitwirkende) zu hören sind Schrägstrich Und Wolfgang Van Halen auf der Gitarre). Der Song wurde zu einem großen Hit und landete aufgrund seiner Popularität auf Platz 87 der Charts.

„Ich bin nur Ken / Wo sonst wäre ich ein Zehner“, singt die gequälte, zum Leben erweckte Puppe. „Ist es meine Bestimmung, ein Leben in blonder Zerbrechlichkeit zu führen und zu sterben?“

Natürlich sollte Ryans musikalisches Können für die Fans keine Überraschung sein. Der 42-Jährige hat 2016 nicht nur seine Gesangs- und Tanzkünste unter Beweis gestellt La La Landaber der Schauspieler war auch einer von zwei Frontmännern des Rockduos Die Knochen eines toten Mannes zusammen mit seinem Schauspielkollegen Zach Shields. Die Gruppe veröffentlichte 2009 ihr erstes und einziges gleichnamiges Album.

Wer hat also das mittlerweile ikonische Werk geschrieben? Barbie Ballade? Grammy-preisgekrönter Produzent Mark Ronson trat an den Teller, oder sollten wir sagen Strand, zusammen mit Andrew Wyatt um „I’m Just Ken“ zum Leben zu erwecken.