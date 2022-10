Ryan Fox: Als Erbe der Cricket- und Rugby-Exzellenz geht der neuseeländische Golfer seinen eigenen Weg

CNN

Eine Karriere im Profisport anzustreben ist hart. Es ist schwer, in die Fußstapfen Ihrer Familie zu treten.

Stellen Sie sich nun vor, beides gleichzeitig zu tun.

Für Ryan Fox war es eine tägliche Realität, das Vermächtnis von zwei Generationen neuseeländischer Sportgrößen zu schultern, lange bevor er zu einem der weltbesten Golfer aufstieg.

Da war zunächst Merv Wallace. Für Fox war er Opa, aber für den Rest des Landes war er ein bekannter ehemaliger Cricketspieler der Nationalmannschaft und später Trainer.

Obwohl eine produktive Schlagkarriere in Auckland auf internationaler Ebene durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde und Wallace nur 13 Testspiele bestritt, war sein Vermächtnis im Sport immer noch bemerkenswert. Als er 2008 im Alter von 91 Jahren starb, beschrieb ihn ein Nachruf als „einen der besten Schlagmänner, die Neuseeland je hervorgebracht hat“.

Dann kam Wallaces Schwiegersohn Grant Fox, ein Name, der niemandem, der mit Rugby vertraut ist, vorgestellt werden muss.

Als Gewinner der ersten Weltmeisterschaft im Jahr 1987 spielte der legendäre Flyhalf 56 Mal für die All Blacks und machte sich einen Namen als einer der größten Torschützen des Spiels, bevor er als landesweit bester Testpunkt-Scorer aller Zeiten in den Ruhestand ging.

Sowohl Wallace als auch Fox wurden während der Regierungszeit von Königin Elizabeth für ihre Verdienste um ihren Sport individuell geehrt.

Als ob das noch nicht genug sportliches Familienerbe wäre, spielten Wallaces Bruder und Sohn – George und Gregory – beide erstklassiges Cricket für Auckland.

Jetzt gibt es Grants Sohn Ryan. Es ist ein harter Familienakt, dem zu folgen, aber mit einem Weltrang Nr. 26 und drei Siegen bei der DP World Tour steht der 35-Jährige ganz gut da.

„Es ist ziemlich cool, in dritter Generation meiner Familie Neuseeland zu repräsentieren“, sagte Fox der CNN-Sendung „The Jazzy Golfer“. „Ich glaube nicht, dass es zu viele andere Familien geben würde, die das von sich behaupten könnten.

„Ich bin mir sicher, dass es Familien gibt, die es wegen derselben Sportart getan haben, aber verschiedene Sportarten sind ziemlich cool.“

Als er aufwuchs, schienen Cricket und Rugby natürliche Entscheidungen für Fox, und er spielte beides bis weit in seine Schulzeit hinein.

Er hat nicht einmal einen Schläger abgeholt, bis er 10 Jahre alt war. In echter Familienmanier sollte es in Auckland unter sportlichen Königen eine Runde spielen; Vater Grant plus Cricket-Trio Ian Botham, Martin Crowe und Mark Nicholas. Bald darauf fertigte Wallace für seinen Enkel seine ersten Schläger aus Holz und Fox war begeistert.

Wochenenden und Schulferien wurden vom Golf in Anspruch genommen, und als der Teenager auf Partys verzichtete, um auf die Fairways zu gehen, wurde ihm klar, dass er tief in der Tasche steckte.

Als er an der Auckland University sein Jurastudium begann, überholte Golf schnell das Studium und andere Sportarten.

Männer-Cricket bot nicht den gleichen Spaß und wie Rugby „zu viele Gehirnerschütterungen“.

„Rückblickend war Golf der Sport, den ich am meisten genossen habe“, sagte Fox.

„Ich wollte schon immer Profisportler werden, es hat nur eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, welcher Sport es werden soll.“

Erst mit 18 spielte Fox sein erstes Turnier, war ein Spätzünder, machte aber die verlorene Zeit nachdrücklich wett. Zwei Jahre später schaffte er es in die Nationalmannschaft, und als 24-Jähriger gewann er 2011 das neuseeländische Zählspiel, mit keinem geringeren als Papa als Caddy. Innerhalb eines Jahres wurde er Profi.

Nachdem er bei der PGA Tour of Australasia und der Challenge Tour gestartet war, war Fox bis 2019 ein festes Gesicht auf der European Tour und schwebte weltweit auf Platz 100. Doch nach seinem ersten Tour-Sieg beim World Super 6 Perth im Februar war dieser Rang bis Anfang 2022 stetig auf Platz 211 abgerutscht.

Die Reiseauswirkungen von Neuseelands strenger Reaktion auf die Pandemie führten dazu, dass Fox ‚Turnierauftritte zurückgingen, wobei die Geburt seiner Tochter im Dezember 2020 einen ähnlichen Einfluss auf seine Spielmentalität hatte.

„Wenn Sie das mit all den Reisebeschränkungen hinzufügen und nicht wissen, ob ich nach Hause kommen könnte, um sie zu sehen [family]ich wäre von zu Hause weggegangen, ohne zu wissen, wann ich sie wiedersehen würde“, sagte Fox.

„Ich denke, das macht es ziemlich schwierig, mit all dem Zeug im Hinterkopf auf dem Platz gutes Golf zu spielen.“

Zu sagen, dass Fox sich seitdem erholt hat, ist selbst nach seinen eigenen Worten eine Untertreibung.

Nachdem er im Februar beim Ras Al Khaimah Classic einen dominanten Fünftaktsieg besiegelt hatte, sicherte er sich sieben Top-10-Platzierungen, bevor er Anfang dieses Monats bei der renommierten Alfred Dunhill Links Championship weitere Silbermedaillen gewann.

Seine Einnahmen von rund 2.621.000 € (2.627.000 $) bei 22 European Tour-Events in dieser Saison bedeuten eine fast doppelte Steigerung der in den letzten drei Kampagnen gewonnenen Geldbörsen.

Nur Rory McIlroy und Matt Fitzpatrick liegen in der European-Tour-Rangliste über ihm und als Nummer 26 der Welt ist er der einzige neuseeländische Golfer unter den Top 250. Alles in allem glaubt Fox, dass er mit Leichtigkeit das beste Golf seiner Karriere spielt.

„Wenn Sie das Zeug vom Golfplatz wegnehmen, macht es es sicherlich einfacher, gut zu spielen, und ich denke, das war das Größte in diesem Jahr“, sagte er.

„Ich hatte Phasen, in denen ich an Turnieren teilgenommen habe und das Gefühl hatte, gegen die besten Spieler der Welt angetreten zu sein, aber es war sicherlich nicht konstant.

“Ich habe mich da draußen viel wohler gefühlt, viel wohler im Wettkampf und Woche für Woche das Gefühl, dass das Golfspiel nie so weit weg ist, was sicherlich ein schöner Ort war.”

Angesichts seiner Form sorgten einige Augenbrauen für hochgezogene Augen, als Fox vor dem Turnier im September keine Einberufung zum Presidents Cup von Trevor Immelman, dem Kapitän des Internationalen Teams, erhielt.

Der Neuseeländer hat seitdem von seiner Enttäuschung über das Verpassen gesprochen, obwohl er entschlossen ist, den Schmerz als Motivation zu nutzen, um andere Ziele zu verfolgen – vor allem, sein Ticket für The Masters in Augusta im April zu stempeln.

„Ich habe das Ziel angekreuzt, unter die Top 50 zu kommen, aber das große wäre, bis Ende des Jahres unter den Top 50 zu bleiben und die Masters-Einladung für das nächste Jahr zu bekommen. Ein weiterer Sieg würde sicherlich dazu beitragen, dies zu sichern“, sagte er.

„Natürlich gibt es viele gute Spieler und es wird noch viel Golf kommen, aber hoffentlich setzt sich die gute Form aus diesem Jahr auch dort fort.“