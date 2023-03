Ryan Brehm scoort een hole-in-one en pakt een deel van de leiding met Stephan Jaeger en Adam Schenk op 66 na de eerste ronde van het Valspar Championship op donderdag; Jordan Spieth, voor het eerst in vijf jaar terug in Innisbrook, staat op 67 en Tommy Fleetwood op 68

Hoogtepunten vanaf de eerste dag van het Valspar Championship, dat plaatsvindt in Palm Harbor, Florida.

Ryan Brehm maakte donderdag van een goede ronde een gedenkwaardige ronde door een hole-in-one te slaan op de par-3 17e hole in Innisbrook voor een vijf-onder-66 die leidde tot een drievoudig aandeel in de leiding bij het Valspar Championship .

Stephan Jaeger had ook een 66, terwijl Adam Schenk zich bij hen voegde met de lage score in de middag op de Copperhead-baan.

Jordan Spieth, voor het eerst in vijf jaar terug in Innisbrook, had een bogey-vrije ronde en was bijzonder scherp met de putter, hij maakte birdie putts van 60 voet en 30 voet op weg naar een 67. Ook op 67 waren voormalige Amerikaanse Open kampioen Lucas Glover en Maverick McNealy.

Ryan Brehm wint de par-3 als 17e op het Valspar Championship 2023.

Dit is de eerste voorsprong voor Brehm sinds hij vorig jaar de Puerto Rico Open won in zijn laatste start om te proberen een PGA Tour-kaart te behouden. Sindsdien is het niet de meest vlotte weg geweest. Brehm heeft dit seizoen slechts drie cuts gemaakt – een daarvan in Kapalua – en komt vorige week uit een 80 in de tweede ronde van The Players Championship.

“Sindsdien zijn we al een tijdje aan het grinden om te proberen weer een goede vorm te vinden, en hopelijk (ik heb) tekenen van goed spel laten zien”, zei hij.

Zijn aas kwam met een ijzer 6 van 196 yards en hij sloot af met een par. Het was zijn 11e keer in de jaren 60 in 43 ronden op de PGA Tour dit seizoen.

Jaeger had ’s ochtends zeven birdies, die begonnen met temperaturen die koud genoeg waren voor sommige spelers om mutsen en extra lagen te dragen.

Schenk beëindigde zijn ronde met een par-save van 3 meter op de par-3 achtste hole, en nadat hij op de negende van bunker naar bunker was gegaan, maakte hij een par-putt vanaf 1,5 meter.

Tommy Fleetwood stond op 68, terwijl de groep op 69 bestond uit tweevoudig titelverdediger Sam Burns en Justin Thomas, die op nummer 10 de hoogst gerangschikte speler in het veld is.

Scoren is nooit bijzonder laag op Innisbrook, dat hoog aangeschreven staat als een toernooibaan met met bomen omzoomde fairways, hoogteverschillen en lang niet zoveel water als veel banen in Florida.

“Ik voel me daar helemaal niet op mijn gemak, maar ik denk niet dat iemand dat echt is – misschien Sam Burns; hij heeft het een paar keer gewonnen”, zei Brehm.

‘Maar ik denk dat het een goede golftest is. Golf hoort niet gemakkelijk te zijn, denk ik niet, en de baan zet je goed aan het denken.’

Niemand had een moeilijkere start dan US Open-kampioen Matt Fitzpatrick.

Ryan Brehm had een goede dag in de eerste ronde van het Valspar Championship

Op de derde hole trok Fitzpatrick zijn afslag uit het spel. Zijn derde schot vanaf de tee vond het water en na een penaltydrop kwam hij te kort voor de bunker en vervolgens voor de green. Het voegde toe aan een 9, en hij volgde met opeenvolgende bogeys.

Fitzpatrick ging uit in 42, en hij stuiterde terug met een 32. Toch kwam hij in het Valspar Championship nadat hij drie keer had gemist in zijn laatste vijf toernooien.

Spieth heeft Innisbrook niet meer in zijn schema kunnen passen sinds The Players Championship terugging naar maart, maar hij wilde dit jaar terugkeren. Dit is zijn vierde toernooi in de afgelopen vijf weken, met de Match Play volgende week.

Voordat hij een kaart had, scoorde Spieth op de 17e hole en eindigde op een gedeelde zevende plaats, waardoor hij een speciaal tijdelijk lidmaatschap van de PGA Tour kon bemachtigen. Twee jaar later won hij het Valspar-kampioenschap in een play-off door een birdie-putt van 30 voet te maken. Dat was in 2015, het jaar waarin hij de Masters en US Open won.

Deze ronde ging vooral over zijn putt, de lange birdies en even belangrijk, een aantal mid-length par putts die zijn ronde gaande hielden. Spieth sloeg slechts vijf fairways.

“Met slechts (vijf) fairways raken, doe je dat rond deze plek en schiet je onder par, het is behoorlijk solide,” zei Spieth.

“Ik heb vandaag een paar extra’s met de putter kunnen sluipen. Ik heb het gevoel dat mijn put werkt naar waar ik het echt wil hebben.”