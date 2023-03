Het grootste energiebedrijf van Duitsland vermoedt vals spel nadat een 80 meter hoge hoogspanningsmast vrijdag in de buurt van de Garzweiler-kolenmijn in Noordrijn-Westfalen bezweek maar niet viel.

De politie van de stad Aken werd vrijdagavond op de hoogte gebracht van het incident en is bezig met een onderzoek.

“Volgens eerdere bevindingen en inschattingen van de schade door experts van de netbeheerder is invloed van derden waarschijnlijk”, aldus de politie in een verklaring. op zaterdag.

Energiebedrijf RWE heeft foto’s vrijgegeven van de vermeende schade; hier lijken schroeven te zijn losgedraaid en metaal te zijn doorgezaagd Afbeelding: RWE/dpa/picture alliantie

De kolenmijn van Garzweiler is de locatie geweest van grootschalige anti-kolenprotesten. Klimaatactivisten die het verlaten dorp Lützerath bezetten om een ​​uitbreiding van de mijn te voorkomen, kwamen in januari in botsing met de politie voordat ze met geweld werden verdreven.

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg woonde die protesten persoonlijk bij en noemde de uitbreiding van de mijn “verraad aan huidige en toekomstige generaties”.

RWE veroordeelt ‘sabotage’

RWE, het bedrijf dat de kolenmijn exploiteert en een groot deel van de Duitse elektriciteit levert, zei ook te geloven dat de mast “opzettelijk beschadigd was met de bedoeling hem te laten instorten”.

“Als het om sabotage van kritieke infrastructuur ging, veroordelen we dat in de strengste bewoordingen”, zei een woordvoerder van het energiebedrijf zaterdag tegen het Duitse persbureau dpa.

Technische experts hebben vrijdagavond de gedeeltelijk verbogen pyloon veiliggesteld nadat ze waren gewaarschuwd voor de schade, en de kolenmijn bleef normaal werken.

Als de mast en de hoogspanningslijn volledig inactief waren geweest, zou niet alleen stroom aan de mijn zijn geleverd, maar ook een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie.

“Omdat de elektriciteitsvoorziening stabiel is, komt de watervoorziening van Grevbenbroich uit de door RWE beheerde watervoorziening in Fürth niet in gevaar”, zegt de RWE-woordvoerder tegen dpa.

