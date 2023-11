RWE-Aktie im Plus: RWE erhöht Ausbauziele – Dividend soll steigen 28.11.2023

Het energiebedrijf RWE ondersteunt zichzelf verder in de toekomst.

In de jaren 2024 tot 2030 zullen we netto 55 miljard euro investeren en een grote portefeuille met meer dan 65 Gigawatt (GW) in aanbouw hebben, met de Essener Konzern am Dienstag zu seinem Kapitalmarkttag in Londen. Deze investeringen zorgen ervoor dat de operationele middelen sterk zijn: tegen het einde van het jaar zal RWE in de toekomst ruim 9 miljard euro verdienen. En kom ook in actie met de stukken voor de keuken.

Wie van de aandelen kan profiteren, zal het dividend van 5 tot 10 procent bereiken. Bereits im kommenden Jahr ist een Erhöhung een 10 Cent je Aktie geplant, dat vom Management vorgesehenenen 1,00 Euro voor het succesvolle resultaat. De vrijgave voor 2023 is langer dan de limiet voor de komende jaren. RWE zei dat er geen dividendtitels waren, commentaar van analist Alberto Gandolfi van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs, hoewel de resultaten positief en positief waren.

Een van de aandelen die RWE-Aktie met een Plus van 3,05 Prozent das Zwischenhoch van Eind Augustus voor 40 Euro wieder ins Visier. Zum Handelsende notierte das Papier voor 39,56 Euro.

Gebaseerd op het ervaringsniveau van 2021, RWE-Konzernchef Markus Krebber met een jaarlijkse beoordeling van de ervaring, ondersteuning en beoordeling (ber Ebitda) vanwege 14 procent. 2030 soll der operatieve Gewinn zo meer als 9 miljard euro erreichen. Dat is meer dan alleen analisten die hun papieren lezen.

Zum Vergleich: Voor de jaarlijkse netto RWE met 6,4 tot 7 miljard euro in een kerngeschäft, die in 2024 alle relevante Kennziffer en de Geschäft met Kohle van ons heeft verkocht. De komende jaren zal het een kwestie zijn van eerst vooruit gaan.

Dit betekent dat het beheer voor 2024 een operationele kost heeft van 5,2 tot 5,8 miljard euro. De nettowinst ligt tussen de 1,9 en 2,4 miljard euro en het resultaat wordt geschat op 2,8 tot 3,3 miljard in 2023. Aan het einde van het jaar is het resultaat een nettowinst van 3 miljard euro.

Analisten kijken uit naar de ontwikkeling van de data, vanwege het DAX-systeem op het niveau van 2023 de komende jaren, dus daar zullen ze zeker in de toekomst niet bij kunnen blijven. Momenteel profiteren zij van de voordelen van het energieherstel en de energiemarkten. Dadurch kan RWE etwa höhere Margen aus Strom-Terminverkäufen.

RWE actualiseert zijn nieuwe bouwstrategie „Growing Green“. In november 2021 wordt de Konzern voor het eerst aangekondigd. Sinds RWE in 2030 5 miljard euro heeft uitgegeven, opereert het met een winst uit de productie en productie van 50 GW.

Het grootste deel van de nieuwe Ausbauziels van 65 GW soll auf Wasserstoff- sowie Solarprojekte is gevallen. Er komt dus een aanbod aan zonnevermogen van 3,9 bij 16 GW. Bij windkraftprojecten op Zie is een Steigerung van 3,3 tot 10 GW geplant. Kraftig build zal het batterijpakket kunnen gebruiken: vanaf het moment van 0,5 tot 6 GW. Sinds de bouw van mindestens zijn 3 GW wasserstofffähigen Gaskraftwerken geplant. Zum Vergleich: Große Kohlekraftwerke wie etwa Datteln 4 heeft een Kapazität van gutem Gigawatt. Eind september had de Konzern een verzekerd vermogen van 35 Gigawatt en meer 7,8 in Bau.

Ruim de helft van de investeringen in Europa in 2030 zal 55 miljard euro in Europa investeren. Alleen in Duitsland werd voor 11 miljard euro sollen es beef, 20 Prozent meer als bislang aangeplant. In Europa zullen de VS een verdere verandering in de investeringen zien. „Hier heeft RWE tot het einde van het jaar netto 20 miljard euro geïnvesteerd in capabele investeringen“, zegt Konzernchef Krebber van de Mitteilung.

Hogere groei, hogere kapitaalwinsten, sterkere winsten – RWE zal feedback blijven ontvangen van Goldman-Sachs-analist Gandolfi. En andere experts kregen positieve feedback: de investeringen in RWE waren boven verwachting, merkte Jefferies-analist Ahmed Farman op. UBS College Sam Arie weet dat het langer duurt om het Erwartungen-kluisje te zien. Dat is geweldig, alles is gemakkelijk te begrijpen.

RWE bestaat uit een plan voor gastechniek en efficiënt koken

Der Energiekonzern RWE> hat seine Absicht bekräftigt, bis Ende 2030 in Deutschland wasserstofffähige Gaskraftwerke met minder dan drie Gigawatt Leistung zu constructie. „Al het andere is een goede leider, noch een regelgevend kader, deze investeringen zijn heel duidelijk“, zei CEO Markus Krebber op de Service Day at a Capital Market Transformation in Londen. Darauf warte RWE „afhandeling“. „Wenn der Rahmen stimmt, können wir us auch vorellen, unsere Zubauziele here still deutlich zu erhöhen“, aldus Krebber verder.

Deze anlagen sollen nach früheren angaben voor allem een ​​bisherigen Kohlekraftwerks-Standorten zijn gemaakt. Als de stroom lief is, als de wind uit de wind en de zon niet meer oplicht. Planung en Bausolcher Kraftwerke dauern laut Krebber „fun, sechs Jahre“.

En met de Bund and the Country NRW kan het Kohleausstieg bis 2030 hält RWE fest een reservering maken voor de Kohlekraftwerke auf Rechnung des Bundes aber nicht aus. Laten we het afhandelen. Uitstel, zei Krebber. „Dat is de Kohleverstromung bis 2030 von zugesagt.“ Danach würden die Anlagen stopte.

„Zodat de Bundesregierung zur Rekenntnis kommen, sie braucht die langänger, selber die selber in Reserve nehmen. Wir können die zwar weiter bereiben, aber dann auf Rechnung der Bundesregierung. Das sind dann ökonomisch inhre Anlagen, nicht mehr unsere.“ Voor RWE is er een duidelijk Fahrplan, beton van Konzernchef.

In Duitsland wordt de Kohleaustieg 2030 voor het Rheinische Revier gevierd. Voor de Lausitzer Revier en de Mitteldeutsche Braunkohlerevier in de Oost-Duitse Bundesländern bestaat er geen solche Einigung.

De Ampel-Parteien SPD, Groenen en FDP hebben in hun regeerakkoord de Kohleausstieg “idealweise” van 2038 tot 2030 forzuziehen. Federaal minister van Financiën Christian Lindner verklaarde dat de deadline voor de Kohleaustieg in Frage in november zal worden aangekondigd. “Zolang het duidelijk is, is de energie en energie beschikbaar, dus we zullen de energie hebben om het vol te houden totdat de Kohlestrom 2030 is gemaakt”, aldus de “Kölner Stadt-Anzeiger”.

