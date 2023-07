Ruud in twee Wimbledon-Runde uit, Rublew weiter – Wimbledon

Londen – Casper Ruud is klaar in der Zweiten Runde des Tennis-Rasenklassikers von Wimbledon ausgeschieden. De laatste Grand-Slam-finalist lag in de Donnerstag op de Centre Court van de Britse Wildcard-speler Liam Broady met 4:6,6:3,6:4,3:6,0:6. Besser lief es hanggen voor den Russen Andrej Rublew, der sich tegen Aslan Karazew nach einer een fänglichen Schwächephase in vier Sätzen durchsetzte. Olympiasieger Alexander Zverev won zijn Auftaktmatch-glanzlos in drie Sätzen.