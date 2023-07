Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel enthält Spoiler zum neuen „Barbie“-Film.





CNN

—



Wenn Sie einer von vielen sind, die dieses Wochenende in ein cooles Kino gehen, um eine Vorführung von „Barbie“ (oder vielleicht einer Doppelfassung von „Barbenheimer“) zu sehen, werden Sie sich mit ziemlicher Sicherheit über die Figur wundern, die von „Cheers“-Star Rhea Perlman gespielt wird.

Im Film „Stereotypical“ reist Barbie, gespielt von Margot Robbie, vom Barbieland in die reale Welt (auch bekannt als Los Angeles) und landet im Hauptquartier von Mattel – dem Unternehmen, das dafür verantwortlich ist, das legendäre Puppen-Franchise auf die Welt zu bringen.

Nachdem die Dinge in einem Konferenzraum mit verschiedenen Anzügen – angeführt von einem unbeholfenen CEO, gespielt von Will Ferrell – schiefgehen, macht sie sich auf den Weg, rennt durch verschiedene Korridore auf verschiedenen Etagen des Büroturms und findet bald hinter einer zufälligen Tür ein Versteck.

Dort findet sie Perlman in einer idyllischen Umgebung – einer ruhigen und sonnendurchfluteten Küche – und die beiden sitzen beim Tee. Perlmans sanfter und ermutigender Charakter erkennt sich nicht sofort, kennt aber irgendwie Barbies Namen, bevor die lebende Puppe sich wieder auf den Weg macht.

Am Ende des Films, als sich Barbies existenzielle Krise zuspitzt, taucht Perlman erneut auf und entpuppt sich dieses Mal als Ruth Handler, die Erfinderin von Barbie. Sie macht auch einige beiläufige Hinweise auf ihre rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung. Also, was gibt es? Wer ist/war Ruth Handler und ist sie eine echte Person?

Zusammen mit ihrem Ehemann Elliot war Handler 1945 Mitbegründerin von Mattel. Obwohl ihr Geschäft in der Spielzeugherstellung schon früh erfolgreich war, erlangten sie dank der großen Beliebtheit von Barbie erst 1959 große Bekanntheit.

Handler, die mit ihrem Mann eine Tochter namens Barbara hatte, bemerkte, dass das Kind lieber mit erwachsenen Papierpuppen spielte als mit echten Babypuppen, die damals die einzigen dreidimensionalen Puppen waren, die es gab.

Nachdem sie lange versucht hatte, ihre Designer bei Mattel davon zu überzeugen, einen Vorschlag für eine Erwachsenenpuppe zu unterbreiten, entdeckte Handler auf einer Reise in die Schweiz ein bereits existierendes Modell in der deutschen Puppe Bild Lilli.

Obwohl Lilli auf einem grafischen Zeichentrickfilm für Erwachsene basierte, bestand Handler dennoch darauf, dass ihre Designer ihn als Inspiration für die Entwicklung einer erwachsenen Frauenpuppe nutzten. Bald wurde Barbie geboren.

Der beispiellose Erfolg des Spielzeugs brachte Mattel zu neuen Höhen, und auch Handler erreichte Meilensteine ​​und stieg vom Executive Vice President zum Präsidenten von Mattel auf.

Barbie- und Ken-Puppen sowie später Hot Wheels brachten Mattel 1960 dazu, an die Börse zu gehen. Bei Handler wurde 1970 Brustkrebs diagnostiziert und er unterzog sich einer Mastektomie. Diese Erfahrung veranlasste die unerschrockene Unternehmerin zu einem neuen Geschäftsvorhaben – sie gründete ein Unternehmen für Brustprothesen, das selbstständig erfolgreich wurde.

Bei Mattel kam es jedoch Anfang der 70er Jahre zu einer Reihe von Verlusten und einer Untersuchung der Börsenaufsicht, die schließlich zu Anklagen wegen unangemessener Buchhaltungsverfahren und zur Entlassung der Handler aus dem 1975 von ihnen gegründeten Unternehmen führte.

Handler, die im Jahr 2002 starb, beteuerte ihre Unschuld in den Steuerangelegenheiten und wurde mit den Worten zitiert, ihre Erfahrung mit Krebs habe teilweise dazu geführt, dass sie die Kontrolle über das Unternehmen verloren habe.

Ungeachtet des Skandals wurde in den frühen Morgenstunden etwa alle drei Sekunden eine neue Barbie-Puppe verkauft, wobei das durchschnittliche amerikanische Mädchen zehn Barbies besaß.

Diese Sichtbarkeit führte schließlich dazu, dass Mattel Hollywood für einen Barbie-Spielfilm umwarb, der berühmt geworden war und von Schauspielerinnen wie Anne Hathaway und Amy Schumer in Betracht gezogen wurde.

Das Endergebnis mit Robbie in der Hauptrolle ist eindeutig ein Erfolg, und ganz am Ende des Films wird auch Barbies Wurzeln gewürdigt – als sie endlich eine menschliche Gestalt annimmt, erscheint Robbie als Barbie zu einem Gynäkologietermin und stellt sich der Rezeptionistin als „Handler, Barbara“ vor.