Rußniederschlag in Swisttal und Rheinbach

Am Freitagabend brach in der Gemeinde Zülpich ein Großbrand aus, der auch die Vorberge betraf. Auf dem Gelände einer Papierfabrik gelagerte Altpapierballen fingen Feuer. Es sind mehrere tausend Ballen. Dies bestätigte Jakob Priebe, Sprecher der Feuerwehr Zülpich, gegenüber dem General-Anzeiger. Das Feuer brach am Nachmittag aus. Mehr als 150 Einsatzkräfte rückten zum Einsatz aus.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickte am frühen Abend die Sicherheitswarnung für einen Umkreis von gut 20 Kilometern: „Aufgrund eines Großbrandes in der Stadt Zülpich kommt es derzeit zu einer Rußablagerung im Brandherd bis zur Stadt Euskirchen.“