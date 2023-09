Großbritannien klagt fünf Bulgaren wegen „Verschwörung“ an.

Russlands Spione in London?

In London werfen britische Staatsanwälte bulgarischen Staatsbürgern Spionage für Russland vor. Die Strafverfolgungsbehörde wirft den drei Männern und zwei Frauen „Verschwörung zur Informationsbeschaffung“ vor. Drei Bulgaren sitzen seit August in Untersuchungshaft.

Fünf Personen aus Bulgarien werden in Großbritannien wegen Spionage für Russland angeklagt. Den drei Männern und zwei Frauen wird nach Angaben des Crown Prosecution Service „Verschwörung zum Sammeln von Informationen“ vorgeworfen, die für „einen Feind“ nützlich und für die „Sicherheit und Interessen“ Großbritanniens schädlich sein könnten.

Die Angeklagten, zwischen 29 und 45 Jahre alt und in Großbritannien lebend, sollen am kommenden Dienstag zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen. Mitte August berichtete die BBC, dass drei Bulgaren seit Februar in Haft seien. Ihnen wurde bereits „Besitz falscher Ausweisdokumente, unehrliche Absicht“ vorgeworfen. Nach Angaben der BBC trugen die beiden Männer und eine Frau Pässe, Personalausweise und andere Dokumente aus mehreren Ländern bei sich, darunter Großbritannien, Italien und Frankreich.

Die aktuellen Vorwürfe seien das Ergebnis einer Untersuchung der Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei, teilte das CPS mit.