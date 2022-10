Russlands Rublev heizt beim kasachischen Vorzeigeprojekt ein

Gegen den Franzosen Adrian Mannarino stieß der Weltranglisten-Neunte auf wenig Gegenwehr

Andrey Rublev machte es mit dem französischen Rivalen Adrian Mannarino leicht, als der Russe am Freitag mit einem Sieg in geraden Sätzen ins Halbfinale der Astana Open einzog.

Der fünftgesetzte Rublev besiegte Mannarino beim ATP-500-Hallen-Hartplatzturnier in Kasachstan in knapp einer Stunde mit 6: 1, 6: 2 und verwandelte vier der fünf Breakpoints, die er gegen die Nummer 51 der Welt hergestellt hatte.

Der 24-jährige Rublev trifft als nächstes auf den Sieger des Viertelfinalspiels zwischen dem griechischen Drittplatzierten Stefanos Tsitsipas und dem siebten polnischen Hubert Hurkacz, die später am Freitag aufeinandertreffen.

Rublev jagt einen vierten Titel auf ATP-Tour-Level des Jahres und einen 12. seiner Karriere, während er auch darum kämpft, sich einen von acht Plätzen im ATP-Finale am Ende der Saison im nächsten Monat in Turin zu sichern.

Andernorts in Astana bestreiten am Freitag ihre Landsleute Daniil Medvedev und Karen Khachanov ihre Viertelfinalspiele.

Der frühere Nummer eins der Welt, Medvedev, der in Kasachstan als Zweiter gesetzt ist, tritt gegen Roberto Bautista Agut aus Spanien an, während Khachanov gegen Novak Djokovic vor einer gewaltigen Aufgabe steht.

Die Sieger dieser Spiele treffen am Samstag im zweiten Halbfinale in Astana aufeinander, das Finale folgt am Sonntag.

Das gesamte Preisgeld beträgt 1,9 Millionen US-Dollar. Der Gewinner des Herren-Einzels wird etwas mehr als 355.000 US-Dollar einstreichen, während der Zweitplatzierte rund 190.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen wird.