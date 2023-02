Russlands Raketen treffen weitere Donezk-Städte, während Führer die Menschen anflehen, sie zu verlassen

Kramatorsk, Ukraine

CNN

—



Russland bringt seinen Krieg gegen die Ukraine mit einer Reihe von Raketenangriffen auf dicht besiedelte Gebiete näher an die Industriestädte Donezk heran.

Am Donnerstag wurden zwei S-300-Raketen auf das Zentrum der Stadt Kramatorsk abgefeuert und landeten im Abstand von etwa einer Minute und weniger als hundert Meter von einem CNN-Team entfernt.

Ein früherer Iskander-Raketenangriff hatte vier Menschen getötet und mehrere weitere in derselben Gegend ins Krankenhaus eingeliefert – ein reines Wohngebiet mit Geschäften, einem Krankenhaus und einer Klinik. Eine der Getöteten war eine angesehene Schulleiterin, Hanna Valeriivna, Wochen vor ihrem 48. Geburtstag.

Rettungskräfte, die noch am Tatort waren, hatten keine Warnung vor dem Angriff am Donnerstag. CNN war Zeuge der letzten Flugminuten der zweiten Rakete, bevor ein großes Feuer ausbrach und Rauch in die Luft stieg.

Es gab keine weiteren Todesfälle, obwohl mindestens fünf Zivilisten verletzt wurden. Einige Leute rannten panisch vom Tatort weg; andere wirkten fatalistisch. „Natürlich haben wir Angst“, sagte Natalia, eine Frau mittleren Alters, die in einem Türrahmen kauerte. „Aber welche Möglichkeit haben wir?“

Der Militärgouverneur in Donezk, Pawlo Kyrylenko, sagt, es gebe nur eine Option: Weggehen. „Die Besatzer werden die Region Donezk nicht in Ruhe lassen, bis wir sie von unserem Land vertrieben haben. Bis dahin müssen alle Zivilisten die Region verlassen – es geht um Leben und Tod.“

Aber sein Appell klingt für manche wie eine kaputte Schallplatte. Viele Ukrainer in der Region Donezk können es sich nicht leisten, ihre Häuser zu verlassen, oder fürchten, an einem weit entfernten Ort, weit weg von ihrer vertrauten Gemeinschaft, ausgesetzt zu werden. Ukrainische Beamte schätzen, dass etwa die Hälfte der fast 150.000 Einwohner der Vorkriegszeit Kramatorsk verlassen hat; Zehntausende bleiben in dieser Industriestadt, einem Zentrum des Maschinenbaus und der Stahlerzeugung.

Den Streiks von Kramatorsk folgte am Wochenende ein weiterer gegen die nahe gelegene Stadt Konstantinywka, bei dem drei Menschen getötet wurden. Russische Streitkräfte, die versuchen, die Stadt Bakhmut ein paar Meilen östlich zu umkreisen, versuchen nun möglicherweise, die größeren Städte in der Nähe „aufzuweichen“.

Während dieser Kampagne haben die russischen Streitkräfte Angriffe auf ukrainische Streitkräfte und Infrastruktur mit scheinbar zufälligen Angriffen auf städtische Gebiete kombiniert.

Dies kann teilweise daran liegen, dass viele ihrer Raketen nicht genau sind. Die Kh-22 – konstruiert, um Flugzeugträger zu versenken – tötete letzten Monat Dutzende Menschen bei Streiks in Dnipro und im vergangenen August in der Stadt Krementschuk. Die S-300, die für den Abschuss von Kampfflugzeugen entwickelt wurde, wurde grob umfunktioniert, um Bodenziele zu treffen.

Aber es kann auch daran liegen, dass ein Teil der russischen Strategie bei dieser Invasion darin bestand, zu versuchen, die Moral der gewöhnlichen Ukrainer zu schwächen. Der Bürgermeister von Kramatorsk spielte auf diesen Donnerstag an und sagte: „Wenn Sie die Ruinen des zentralen Gebäudes im Herzen Ihrer Stadt sehen, verlieren Sie den Mut. Aber jetzt ist dafür keine Zeit – sie versuchen uns zu zerstören.“

Russlands Verteidigungsministerium sagte, die Angriffe auf Kramatorsk hätten ein Langstrecken-HIMARS-Artilleriesystem zerstört. Aber es ist unvorstellbar, dass die Ukrainer angesichts ihrer Größe eine so hochwertige Waffe an einem so öffentlichen Ort aufbewahren würden; Sie haben große Anstrengungen unternommen, um ihre Standorte zu verschleiern, und sogar Repliken gebaut.

Die Streiks in dieser Woche finden statt, während ein paar Meilen weiter östlich eine wütende Schlacht tobt, in der ukrainische Artillerie und Infanterie versuchen, die Russen daran zu hindern, Bakhmut einzukreisen und die Anhöhe einzunehmen, die Orte wie Kramatorsk viel anfälliger machen würde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag: „Russland konzentriert jetzt seine Kräfte und bereitet einen Racheversuch nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen das freie Europa und die freie Welt vor.“

Er glaubt, dass eine neue russische Offensive – die von seinen Kommandeuren in Interviews im Dezember vorhergesagt wurde – bereits begonnen hat.

Unabhängig davon sagte der Generalstab des ukrainischen Militärs am Donnerstag, dass die russischen Streitkräfte „die aktive Aufklärung und Vorbereitung einer Offensive in mehrere Richtungen“ fortsetzen.

Diese Botschaft hallt in den ukrainischen Bunkern überall auf dem Schlachtfeld wider.

Bei einer 10-tägigen Tour durch Frontstellungen hat CNN mehrere ukrainische Kommandeure sagen hören, sie hätten gesehen, wie die Russen schwerere Waffen nach vorne brachten: Langstreckenartillerie und Mehrfachraketenwerfer (MLRS). Am Mittwoch durchdrang in Schützengräben in der Nähe der Stadt Krasnohorivka alle paar Minuten das Geräusch russischer GRAD-Trägerraketen die Luft.

Ukrainische Einheiten sehen mehr russische Einheiten eintreffen, eine Mischung aus denen, die im letzten Herbst mobilisiert wurden, Kämpfern der privaten Militärkompanie Wagner, tschetschenischen Gruppen und professionelleren regulären Einheiten.

Der ukrainische Geheimdienst glaubt, dass der schlechte Zustand der russischen Militärausrüstung das russische Oberkommando dazu zwingen wird, Kräfte zu sammeln, um die ukrainischen Verteidiger zahlenmäßig zu übertreffen. Aber ukrainische Militärbeamte haben CNN auch mitgeteilt, dass sie eigene Gegenoffensivepläne haben.

Bislang haben die Ukrainer die Linie in der gezackten Front gehalten, die von der russischen Grenze durch das Gebiet Luhansk bis nach Donezk verläuft, und sie sagen, sie seien zuversichtlich, einen russischen Durchbruch zu verhindern.

Ihr größter Bedarf, sagen Beamte und Offiziere gleichermaßen, sind Langstreckenraketen und Artilleriesysteme, die russische Zentren ausschalten können, die sich jetzt weit hinter den Frontlinien befinden – einige sogar außerhalb der Reichweite der HIMARS.

Und angesichts der erstaunlichen Rate, mit der sie eingesetzt werden, brauchen sie eine breite und konstante Munitionspipeline.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov versuchte den Verbündeten zu versichern, dass die Ukraine keine Langstreckenraketen einsetzen würde, um russisches Territorium anzugreifen, und sagte am Donnerstag, dass Kiew „bereit ist, Ziele mit Partnern zu koordinieren“.

„Wenn wir die Möglichkeit hätten, aus einer Entfernung von 300 Kilometern zuzuschlagen, wäre die russische Armee nicht in der Lage, die Verteidigung aufrechtzuerhalten, und wäre gezwungen, zu verlieren. Die Ukraine ist bereit, alle Garantien dafür zu geben, dass Ihre Waffen nicht in Angriffe auf russisches Territorium verwickelt werden“, sagte Reznikov.

Zu den Luftverteidigungswaffen, die am dringendsten benötigt werden, sagte Reznikov, gehören Patriot-Luftverteidigungssysteme (zwei sind zugesagt), das in Frankreich hergestellte SAMP/T mit einer Reichweite von etwa 120 Kilometern und mehr als das deutsche IRIS-T war sehr effektiv bei der Abschwächung der russischen Raketenbedrohung. Der Patriot ist in der Lage, ballistische Raketen abzufangen, von denen die Russen reichlich Vorräte haben.

Und wenn die Ukraine keine Langstreckenraketen und Artilleriesysteme erhält, können die Russen das Schlachtfeld möglicherweise zu ihren Gunsten gestalten, mit Sondierungsangriffen, die darauf abzielen, Schwachstellen in der ukrainischen Verteidigung zu identifizieren, unterstützt durch den massiven Einsatz von Artillerie.

Kateryna Stepanenko vom in Washington ansässigen Institute for the Study of War sagte gegenüber CNN, dass „russische Streitkräfte versuchen, ihre entscheidende Offensivoperation wahrscheinlich um West-Luhansk herum in Richtung Nord-Donezk zu gestalten“.

„Die russischen Streitkräfte werden wahrscheinlich auch versuchen, einen Brückenkopf über den Fluss Siverskyi Donets im Norden von Donezk zu errichten, was sich im Frühjahr und Sommer 2022 als sehr herausfordernde Aufgabe für die russischen Streitkräfte erwies“, sagte Stepanenko.

Aber sie stellt sich keine mehrgleisige russische Offensive vor, weil sie „nicht die Fähigkeit bewiesen haben, mehrere gleichzeitige Großoffensiven aufrechtzuerhalten“, und hofft, „sich ihren Weg bis zu den Grenzen der Region Donezk zu bahnen, bevor die Regenfälle im Frühjahr kommen“. Sie sagte.

Die nächsten Monate werden ein tödliches Schachspiel entlang einer 1.500 Kilometer langen Frontlinie.