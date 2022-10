Russlands Putin schließt den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine aus

In einer langen Rede voller Hetzreden gegen die USA und ihre Verbündeten warf Putin den USA und ihren Verbündeten vor, sie versuchten, anderen Nationen ihre Bedingungen in einem „gefährlichen, blutigen und schmutzigen“ Herrschaftsspiel zu diktieren.

Putin, der seine Truppen am 24. Februar in die Ukraine entsandte, hat der Ukraine westliche Unterstützung zugesagt, als Teil umfassender Bemühungen Washingtons und seiner Verbündeten, anderen seinen Willen durch eine, wie sie es nennen, regelbasierte Weltordnung aufzuzwingen. Er argumentierte, dass die Welt einen Wendepunkt erreicht hat, an dem „der Westen nicht mehr in der Lage ist, der Menschheit seinen Willen aufzuzwingen, es aber immer noch versucht, und die Mehrheit der Nationen dies nicht länger tolerieren will“.

Der russische Führer behauptete, dass die westliche Politik noch mehr Chaos schüren werde, und fügte hinzu, dass „wer den Wind sät, wird den Wirbelsturm ernten“.

Putin behauptete, dass „die Menschheit jetzt vor einer Wahl steht: eine Menge Probleme anhäufen, die uns alle unweigerlich erdrücken werden, oder versuchen, Lösungen zu finden, die vielleicht nicht ideal sind, aber funktionieren und die Welt stabiler und sicherer machen könnten.“

Der russische Führer sagte, Russland sei nicht der Feind des Westens, sondern werde sich weiterhin dem angeblichen Diktat der westlichen neoliberalen Eliten widersetzen und sie beschuldigen, Russland zu unterwerfen.

„Ihr Ziel ist es, Russland verwundbarer zu machen und es zu einem Instrument zur Erfüllung ihrer geopolitischen Aufgaben zu machen, sie haben es versäumt, es zu erreichen, und sie werden es nie schaffen“, sagte Putin.

Putin bekräftigte seine lang gehegte Behauptung, dass Russen und Ukrainer Teil eines einzigen Volkes seien, und verunglimpfte die Ukraine erneut als „künstlichen Staat“, der während der Sowjetzeit historisches russisches Land von kommunistischen Herrschern erhielt.

Der russische Führer wiederholte Moskaus unbegründete Behauptung, dass die Ukraine plante, eine radioaktive schmutzige Bombe zu zünden, um Russland für einen Angriff unter falscher Flagge verantwortlich zu machen, wobei die Behauptungen von der Ukraine zurückgewiesen und von ihren westlichen Verbündeten als „offensichtlich falsch“ abgetan wurden.

Putin sagte, er denke „die ganze Zeit“ über die Verluste nach, die Russland im Ukraine-Konflikt erlitten habe, bestand jedoch darauf, dass die Weigerung der NATO, eine potenzielle Mitgliedschaft der Ukraine auszuschließen, und die Weigerung Kiews, sich an ein Friedensabkommen für seinen separatistischen Konflikt im Osten des Landes zu halten, zurückgeblieben seien Moskau keine andere Wahl.

Er bestritt, die Fähigkeit der Ukraine, sich zu wehren, unterschätzt zu haben, und bestand darauf, dass seine „militärische Spezialoperation“ wie geplant verlaufen sei.

Putin erkannte auch die Herausforderungen durch westliche Sanktionen an, argumentierte jedoch, dass Russland sich als widerstandsfähig gegenüber ausländischem Druck erwiesen habe und geeinter geworden sei.