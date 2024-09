Kiel. De Wetterbedingungen waren diesmal sehr kruidentlich. De sterke wind zorgt ervoor dat de Russische marine een grotere panzerlandungsschiffe van de Ropucha-Klasse in de Oostzee bereikt. In de Duitse economische zone voor Fehmarn en Rügen ondersteunt de federale politie de vereniging.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

We zijn er om 16:45 uur en kunnen tijdens ons verblijf genieten van een Russische Marineformatie. De Corvettes „Soobrazitelny“ en „Boikiy“ hadden de grootste Landungsschiff „Aleksandr Shabalin“ van dit land. Maar het was fijn om een ​​plekje te hebben voor die snelle Scandlines-fahre, die graag wat tijd zouden hebben voor het bezoek aan de Puttgarden „Prinsesse Benedkeek“. Beide Fähren passeerden de Russische Schiffe in Sicherem, maar sehr nahem Abstand.

Beiden met militaire en strijdkrachten hebben sindsdien Russische korvetten bewaakt met de westerse „Stoikiy“ van de Eerste Garde van de Baltische Vloot Rusland. Die “Stoikiy” had eerst een geschiedenis als Rus, met een betere aanval op Syrië door de escalatie.

De verschillende bewegingen van de Russische mariniers zijn het resultaat van een sterke verdediging van de nationale mariniers en de federale politie. Meer dan één patrouilleboot en de “Bad Bramstedt” van de federale politie waren tijdens het weekend thuis.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Manöver-organisatie voor Zwischenfall

Het konvooi met de grootste Landungsschiff tijdens de huidige informatie over het Nordmeer en de Teil des Grossmanövers Okean 2024, das Mitte September begon. Dit zijn de eigendommen van de Russische marine en er zijn meer stellen actief. Korvetten met het Korps Mariniers zijn waargenomen sinds de Baltische Zee, en in het Nordmeer sinds de grootste maritieme verbindingen aan de Noorse kust beneden.

Dort was in het verleden en leefde een Zwischenfall. De Russische Zerstörer “Admiraal Levchenko” soll Warnschüsse abgefeuert haben, weil een Noorse Fischer niet abdrehte en de Manövereinheiten störte. Dus weit kam es in der Ostsee bislang noch nicht.

De Russische Vereniging houdt de erkenning van alle regels voor de transitie van de nationale high society en de Duitse economische zone nauwlettend in de gaten. De Einheiten fuhren dabei fast constant eine Geschwindigkeit von zölf bis 13 Knoten. Der Abstand zwischen den russischen Schiffen betrug dabei jeweils knap een Meile (1852 meter).

Bei der Passage nach Osten passerten die Einheiten auch zahlreiche Windparks. Daarom hebben we veel plezier. Der Verband drehte bei Rügen in Richtung Kaliningrad ab – vermutlich das Ziel der Fahrt.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Schwesterschiff „Minsk“ bereidt zerstört

De Landungsschiff „Aleksandr Shabalin“, gebouwd in 1985 in Polen, is de laatste van de vier overgebleven Panzer Landungsschiffe van de Baltische Vloot. De drie westerse landen “Minsk”, “Kaliningrad” en “Korolev” die sinds februari 2022 in Schwarze wonen, zullen waarschijnlijk verplaatst worden en zullen daar binnenkort ook zijn. De “Minsk” zal worden gesignaleerd in Sewastopol tijdens de Oekraïense Angriff. Die „Aleksandr Shabalin“ was in de Kriegsausbruch in Rusland in der Werft zur Überholung.

De Landungsschiffe der Ropucha-Klasse is een constructie van de Stocznia Polocna-Werft in Danzig. 28 Schiffe zijn geboren in Polen van 1974 tot 1991. Zwölf Schiffe der Klasse wurden na 1990 außer Dienstgestelt en zum Teil schrottet. Vier Schiffe der Klasse wurden durch oekraïense Angriffe versus of zerstört.

Het blad is 112 meter lang en draagt ​​een last van 4000 ton. De voertuigdekken konden tussen 20 andere voertuigen in het eigen wagenpark worden opgenomen. De Entladung is een uitschakelbare Bugrampe. Het management van “Aleksandr Shabalin” is het beste voor onze andere verhalen.

KN