Auf diesem von der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos am 11. August 2023 aufgenommenen und veröffentlichten Handout-Bild startet eine Sojus-2.1b-Rakete mit dem Luna-25-Lander von der Startrampe am Kosmodrom Wostotschny, etwa 180 km nördlich von Blagoweschensk Amur-Region.

Russland hat seit Luna-24 im Jahr 1976, als Leonid Breschnew den Kreml regierte, keinen Versuch mehr an einer Mondmission unternommen. Nach Angaben russischer Raumfahrtbeamter sollte Luna-25 am 21. August sanft auf dem Südpol des Mondes landen.

Das Scheitern der prestigeträchtigen Mission unterstreicht den Niedergang der russischen Weltraummacht seit den glorreichen Tagen des Kalten Krieges, als Moskau 1957 als erstes Land einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schickte – Sputnik 1 – und der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin der erste Mensch war 1961 ins All fliegen.

„Der Apparat bewegte sich in eine unvorhersehbare Umlaufbahn und hörte aufgrund einer Kollision mit der Mondoberfläche auf zu existieren“, sagte Roskosmos in einer Erklärung.

Russlands staatliches Raumfahrtunternehmen Roskosmos sagte, es habe den Kontakt zum Raumschiff verloren, kurz nachdem ein Problem aufgetreten sei, als das Raumschiff am Samstag in die Umlaufbahn vor der Landung gebracht wurde.

