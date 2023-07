Ein diplomatischer Streit zwischen der EU und lateinamerikanischen Ländern darüber, wie – oder ob – der Krieg in der Ukraine erwähnt werden soll, birgt die Gefahr, dass das, was als Feier einer erneuerten Partnerschaft gedacht war, zu einem diplomatischen Scheitern wird.

Am ersten Tag des Gipfeltreffens zwischen der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) ging es vor allem darum, die Stärkung der interkontinentalen Beziehungen zu bekräftigen. Doch das hochtrabende Gerede scheiterte schnell, als die EU-Unterhändler versuchten, die lateinamerikanischen Länder davon zu überzeugen, Russland wegen seines Krieges in der Ukraine zu verurteilen.

Nach Angaben von drei EU-Beamten lehnten Nicaragua und Kuba die vorgeschlagene Stellungnahme zur Ukraine vehement ab – einer behauptete, diese beiden Länder hätten Anrufe aus Moskau erhalten, in denen ihnen dazu geraten wurde.

Zu dem Streit in Brüssel kam es gerade, als Russland sich am Montag weigerte, ein von den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zu verlängern, das es der Ukraine ermöglicht hatte, ihren Getreideüberschuss über das Schwarze Meer zu exportieren. Beides war eine deutliche Erinnerung daran, wie Russlands hybride Geopolitik einen Keil zwischen den reichen, pro-ukrainischen Westen und den Rest der Welt treiben will.

Trotz mehrerer Verhandlungsrunden über eine gemeinsame Erklärung, der die Staats- und Regierungschefs zustimmen konnten, gab es am Montagabend immer noch keine Einigung – einige Beamte befürchteten, dass der zweitägige Gipfel überhaupt keine gemeinsame Erklärung hervorbringen könnte.

„Ich bestätige, dass wir immer noch über den Text des Kommuniqués diskutieren“, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, am Montagnachmittag in einem Versuch der Schadensbegrenzung. „Und es bedeutet etwas. Das bedeutet, dass wir auf beiden Seiten einen ehrgeizigen Text wollen.“

Ein EU-Diplomat sagte am Ende des Montagstreffens, dass „die Verhandlungen bis zur Ziellinie gehen werden“. Das Feilschen um den Text „gefährdet den Gipfel nicht – vorerst.“

Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Sollte es nicht gelingen, sich auf eine gemeinsame Erklärung zu einigen, wäre dies ein Schlag für die Glaubwürdigkeit der EU in einer Zeit, in der sie versucht, die Stimmen bei den Vereinten Nationen und darüber hinaus zur Unterstützung der Ukraine gegen das kriegerische Russland zu vereinen. Brüssel versucht auch, angesichts eines selbstbewussten Chinas, das auf der anderen Seite des Atlantiks Marktanteile gewinnt, wieder beste Freunde mit Lateinamerika zu werden.

„Wenn Russland seine Waffen niederlegen würde, gäbe es Frieden. Wenn die Ukraine ihre Waffen niederlegen würde, gäbe es keine Ukraine mehr“, sagte der lettische Ministerpräsident Krišjānis Kariņs, dessen Land an Russland grenzt.

„Vielleicht ist es aus einem weiter entfernten Gebiet nicht so offensichtlich zu verstehen“, fügte Kariņš hinzu und wandte sich deutlich an die CELAC-Länder.

Die neuesten Versionen der Dokumente, die POLITICO vom 7. und 13. Juli eingesehen hat, zeigten, dass die Formulierungen zur Ukraine verwässert worden waren, von einer „scharfen“ Verurteilung der „Verletzung“ der Souveränität der Ukraine durch Moskau bis hin zu einer bloßen „Besorgnisäußerung“ über den Krieg in der Ukraine Ukraine.

Auf die Frage nach der Verzögerung sagte der honduranische Außenminister Enrique Reina: „Ich glaube, dass es Teil dieses Prozesses ist, in diesem Dialog einen Ausweg zu finden, der die Visionen sowohl der EU als auch der CELAC und jedes ihrer Mitglieder respektiert.“

Die Ukraine war nicht das einzige umstrittene Thema, denn der Entwurf des Kommuniqués ähnelte einer Einkaufsliste, nachdem jede Hauptstadt darauf gedrängt hatte, ihre nationalen Prioritäten zu erwähnen, wie z. B. koloniale Wiedergutmachungen oder die Malwinen-Inseln, über die Argentinien und das Vereinigte Königreich – das keine EU mehr ist – entscheiden Mitglied – führte vor 40 Jahren einen kurzen Krieg.

Barbara Moens trug zur Berichterstattung bei.