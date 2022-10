Russlands Krieg in der Ukraine: Live-Updates

Wladimir Putins jüngste Demonstration von Brutalität und Rache könnte ein Anfall von Wut über die Sprengung seiner charakteristischen Krimbrücke sein. Aber seine wahllosen Angriffe auf ukrainische Zivilisten wecken auch die Aussicht auf eine schreckliche neue Wendung in einem bösartigen Krieg.

Russische Raketen beschädigten eine Fußgängerbrücke mit Glasboden in Kiew, die ein beliebter Touristenort ist, rasten zur Hauptverkehrszeit in Kreuzungen ein und stürzten am Montag in der Nähe eines Kinderspielplatzes ab. Stromausfälle rollten über das ganze Land, stellten die Wasserversorgung und den Transport unter, in Streiks, die an den Terror erinnerten, der Zivilisten in den frühen Tagen der Invasion zugefügt wurde, aber der in den letzten Monaten weitgehend abgeebbt war.

Die Anschläge raubten den Stadtbewohnern, die Monate zuvor im Krieg in zu Luftschutzbunkern umgebauten U-Bahnen verbrachten, den Anschein von Normalität, der sie ihr Leben zurückgeben konnten, und schürten Ängste vor neuen Streiks.

Die Botschaft war für die Welt offensichtlich: Putin will nicht gedemütigt werden. Er wird sich nicht geschlagen geben. Und er ist bereit, als Reaktion auf seine Reihe von Rückschlägen auf dem Schlachtfeld ziviles Gemetzel und willkürlichen Terror anzurichten.

Aber die Ziele am Montag hatten auch wenig militärischen Wert und dienten eher dazu, Putins Bedürfnis nach neuen Zielen widerzuspiegeln, weil er der Ukraine auf dem Schlachtfeld keine Niederlagen zufügen konnte.

Insbesondere die Bombardierung von Kraftwerken am Montag schien ein unsubtiler Hinweis auf das Elend zu sein, das der russische Präsident bei Einbruch des Winters anrichten könnte, selbst wenn sich seine Streitkräfte angesichts ukrainischer Truppen mit westlichen Waffen zurückziehen.

Die Möglichkeit, dass Putin eine blutige Wendung in einem Krieg ankündigen könnte, der seit der Invasion im Februar mehrere strategische Phasen durchlaufen hat, lastete schwer auf den Köpfen der politischen und militärischen Führer in Washington am Montag. Ihre Reaktion war von Abscheu darüber durchzogen, dass Putin erneut einen gefühllosen Krieg gegen Zivilisten entfesselte, der an die Schrecken Europas im 20. Jahrhundert erinnerte.

Lesen Sie Collinsons vollständige Analyse: