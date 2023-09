US-Präsident Joe Biden trifft sich am 20. Februar mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im ukrainischen Präsidentenpalast in Kiew, Ukraine. Pressebüro des ukrainischen Präsidenten/Getty Images/Datei

Laut mehreren mit den Plänen vertrauten Beamten plant US-Präsident Joe Biden, sich nächste Woche im Rahmen der UN-Generalversammlung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

Es blieb unklar, ob das Treffen in New York oder später in der Woche im Weißen Haus stattfinden würde. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle teilte CNN mit, dass Selenskyj nach seinem Aufenthalt in New York voraussichtlich nach Washington, D.C. reisen werde.

Biden und Selenskyj sollen beide am Dienstag vor der Versammlung sprechen.

Selenskyj plant, einen persönlichen Auftritt auf der Jahrestagung zu nutzen, um um mehr Unterstützung für die Ukraine zu bitten, die weiterhin eine Gegenoffensive gegen Russland führt. Abgesehen von einer Ansprache vor der Versammlung plant er nach Angaben von Personen, die mit den Plänen vertraut sind, mehrere Treffen mit anderen führenden Politikern der Welt in New York.

Zu seinen Zielen wird es gehören, Nationen, die sich nicht entschieden gegen den Krieg ausgesprochen haben, davon zu überzeugen, Russland energischer zu verurteilen.

Zu seinen Treffen werde es mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehören, teilte die israelische Regierung am Donnerstag mit.

Vergangene Biden-Zelensky-Treffen: Biden traf Selenskyj zuletzt im Juli am Rande eines NATO-Gipfels in Litauen. Zuvor saßen die Männer im Mai beim G7-Gipfel in Japan zu Gesprächen zusammen. Trotz der Unterstützung der USA für einen Auftritt beim G20-Gipfel letzte Woche in Indien wurde Selenskyj von den Gastgebern nicht eingeladen.

Zuletzt reiste er im Dezember in die Vereinigten Staaten und verließ damit zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 die Ukraine.

Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats lehnte eine Stellungnahme ab.

Außenminister Antony Blinken traf sich letzte Woche in Kiew mit Selenskyj im Rahmen einer Reise, die unter anderem darauf abzielte, die USA und die Ukraine vor dem diplomatischen Treffen auf eine Linie zu bringen. Der hochrangige US-Diplomat sagte dem ukrainischen Präsidenten, die USA seien „entschlossen, weiterhin Seite an Seite“ mit der Ukraine zu gehen.