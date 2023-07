Das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja ist am 15. Juni zu sehen. Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj behauptet, Russland habe das Kernkraftwerk Saporischschja als Deckmantel für den Beschuss benachbarter Städte genutzt.

Die Anlage ist mit sechs Reaktoren das größte Kernkraftwerk Europas. Es wurde größtenteils in der Sowjetzeit erbaut und ging nach der Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion im Jahr 1991 in den Besitz der Ukraine über.

Russland eroberte das Kraftwerk im März 2022. Seitdem haben internationale und lokale Experten ernste Warnungen geäußert, nicht nur wegen der Sicherheit der Arbeiter des Kraftwerks, sondern auch aus Angst vor einer Atomkatastrophe, die Tausende von Menschen in der Umgebung treffen könnte.

Russische Streitkräfte hätten „Artillerie auf dem Gelände des Kraftwerks oder in dessen Nähe aufgestellt und geschossen“, sagte Selenskyj am Mittwoch in einer virtuellen Ansprache an Studenten und Professoren mehrerer argentinischer Universitäten.

„Moskau erwägt verschiedene Szenarien, darunter auch solche, die der von Menschen verursachten Katastrophe im Wasserkraftwerk Kachowka ähneln. Das heißt aus zynischen militärischen Gründen. Aber wir sollten nicht einmal darüber nachdenken, welches Szenario am wahrscheinlichsten ist. Wir sollten nur darüber nachdenken, wie.“ um jedes Katastrophenszenario zu verhindern“, fügte Selenskyj hinzu.

Es ist noch nicht klar, ob der von Russland besetzte Nova-Kakhovka-Staudamm im Juni einstürzte, weil er gezielt angegriffen wurde, oder ob der Bruch auf strukturelles Versagen zurückzuführen war. Nach Angaben von Beamten kamen bei der Überschwemmung Dutzende Menschen ums Leben, außerdem verursachte die Überschwemmung große Schäden an Häusern und Ackerland. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig die Schuld für den Zusammenbruch gegeben.

Ukrainische Beamte sagten am Mittwoch zuvor, sie seien gut auf einen russischen Angriff auf das Werk in Saporischschja vorbereitet, warnten jedoch, dass Moskau zu allem fähig sei, sogar zu „völlig rücksichtslosen Handlungen“, die es als Sabotage durch die Ukraine ausgeben könnte.

Russland behauptete angesichts zunehmender Rhetorik, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um einer Bedrohung des Kraftwerks durch die Ukraine entgegenzuwirken. Laut Dmitri Peskow, Sprecher des Kremls, sei die Lage im größten Atomkraftwerk Europas „ziemlich angespannt“ und das Potenzial für „Sabotage durch das Kiewer Regime“ sei „hoch“, was „katastrophale Folgen“ haben könne.

Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen teilte am Mittwoch in einem Update mit, dass es keine sichtbaren Hinweise auf Minen oder Sprengstoffe im Kraftwerk gebe, forderte jedoch zusätzlichen Zugang zum Standort.

Lauren Kent und Anna Chernova von CNN haben zu diesem Beitrag beigetragen.