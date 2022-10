Russlands Krieg in der Ukraine | CNN

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt den Abgeordneten Jim Himes am Freitag, den 21. Oktober. Amt des Präsidenten der Ukraine

Drei Mitglieder des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses trafen am Freitag in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen.

Es ist der erste Besuch einer Kongressdelegation in der Stadt seit mehr als einem Monat und der erste, seit Russland eine Kampagne von Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur in der ukrainischen Hauptstadt und anderen Großstädten begonnen hat.

Der Abgeordnete Jim Himes, der Leiter der Delegation, stand in der Nähe des Ortes, an dem kürzlich ein Drohnenangriff auf ein Kraftwerk in Kiew stattfand, und sagte gegenüber Nic Robertson von CNN, bei dem Besuch gehe es darum, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen, die seiner Meinung nach „für die Demokratie kämpfe“. das so viel auf der Welt interessiert.“

„Wir alle hielten es für wirklich wichtig, hier auf überparteilicher Basis zu sein, um eine unmissverständliche Erklärung abzugeben, dass das Volk der Vereinigten Staaten und die Regierung der Vereinigten Staaten hinter dem Volk und der Regierung der Ukraine stehen“, sagte Himes. ein Demokrat.

Der GOP-Abgeordnete Mike Turner sagte auf die Frage von CNN, ob sich die US-Hilfe für die Ukraine ändern könnte, wenn die Republikaner bei den Zwischenwahlen im November die Kontrolle über das Repräsentantenhaus erlangen, „es gibt eine starke parteiübergreifende Unterstützung für die Ukraine, und das wird auch so bleiben“.

Denken Sie daran: Dieses Thema wurde diese Woche zu einem Gesprächsthema im Wahlkampf, nachdem der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte, wenn die GOP die Kammer gewinnt, wird sie der umkämpften Nation möglicherweise nicht so schnell helfen.

US-Präsident Joe Biden griff diese Kommentare und ähnliche Äußerungen einiger Republikaner auf und formulierte die Position als Untergrabung der US-Führung in einer zunehmend volatilen Welt.

Erstellen eines „Luftschildes“: Das ukrainische Militär betrachtet die Stärkung seiner Luftverteidigungsfähigkeiten als ein Hauptanliegen. Laut einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung bat Selenskyj die Besuchsdelegation um Hilfe bei der Schaffung dessen, was er als „Luftschild“ über dem Land bezeichnete.

Turner sagte gegenüber CNN, dass sich die Waffen- und Geheimdienstlieferungen der USA an die Ukraine ändern würden, wenn sich die Art der Bedrohung ändere.

„Wir betrachten sowohl die Luftverteidigung als auch Möglichkeiten, wie wir diese einzelnen Drohnen besiegen können. Aber das müssen wir gemeinsam schaffen“, sagte er. „Unsere Ziele sind aufeinander abgestimmt.“